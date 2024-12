Amici, Alessia vola a Sarajevo per una gara: è polemica (a ragione)

Il regolamento di Amici continua ad essere un enigma. Tra sfide anticipate, eliminazioni inaspettate e decisioni controverse, quest’edizione del programma ha regalato un’altra eccezione che sta facendo discutere il pubblico. Alessia Pecchia, una delle protagoniste di quest’anno, ha lasciato momentaneamente la Casetta per volare a Sarajevo e partecipare ai World Championship Solo Latin, una competizione mondiale che aveva già vinto lo scorso anno. Non solo Alessia ha gareggiato, ma ha trionfato di nuovo, portando a casa un’altra vittoria. Sui social, foto e video della sua esibizione e della sua commozione hanno fatto rapidamente il giro del web, scatenando reazioni contrastanti.

Da una parte, i fan di Alessia l’hanno sommersa di complimenti, definendola un orgoglio italiano e festeggiando questo nuovo traguardo. Dall’altra, però, la sua uscita temporanea dalla Scuola di Amici ha acceso parecchie polemiche sui social. Sebbene non sia stato il programma a mandarla, ma gli organizzatori dei mondiali a richiamarla dopo la vittoria dello scorso anno, in tanti pensano che non sia giusto permettere ad un’allieva di lasciare la Casetta per giorni. In effetti, è un caso davvero insolito, se non senza precedenti, che un concorrente ottenga il permesso di uscire dalla Scuola per prendere parte ad una competizione esterna.

Tra l’altro, di solito, durante il pomeridiano, i concorrenti possono usare il telefono solo per pochi minuti al giorno, quindi viene naturale chiedersi se Alessia, essendo stata fuori per giorni, abbia davvero evitato di utilizzare il cellulare o di parlare con familiari e amici. C’è però chi ha ricordato episodi simili dello scorso anno, quando i cantanti Holden e Ayle hanno scelto di lasciare il programma volontariamente, per poi rientrare dopo pochissimi giorni, con il benestare della produzione.

La polemica è esplosa anche perché, da settimane, in molti accusano il talent di “favorire” Alessia, facendola esibire anche quando era in sfida o dandole più visibilità rispetto agli altri. Quest’ulteriore eccezione nei suoi confronti ha fatto discutere ancora di più, alimentando l’idea che stia godendo di troppi privilegi rispetto agli altri partecipanti di questa stagione di Amici.