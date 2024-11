Amici 24: Zerbi scarica Diego (1), Alessia ‘protetta’ (4), Tananai (7)

Oggi, domenica 17 novembre, è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Come ogni settimana, i cantanti e i ballerini hanno affrontato le rispettive gare, giudicate da Irma di Paola per il ballo e da Carlo Verdone e Tananai per il canto. A vincere tra i cantanti è stato Nicolò, mentre tra i ballerini ha trionfato la new entry Francesca. Rebecca e Vybes, invece, si sono posizionati ultimi in classifica, finendo in sfida per la prossima settimana. Infine, Alessia e Chiamamifaro hanno superato le rispettive sfide, riconquistando le loro maglie.

Amici 24, Rudy Zerbi sostituisce Diego con Antonia: voto 1

Rudy Zerbi, dopo aver anticipato l’argomento durante i daytime, ha ufficializzato la sua decisione di sostituire Diego Lazzari con la cantante Antonia. Tuttavia, Diego non è stato eliminato dalla Scuola, poiché le altre due professoresse, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, hanno espresso la volontà di accoglierlo nelle loro squadre. Zerbi ha comunque elogiato Diego, riconoscendo i progressi fatti nelle cover e sottolineando di non volerlo cacciare. Difatti, ha giustificato la scelta dicendo di essere “costretto” a sostituirlo solo per la mancanza di banchi disponibili.

Casualmente, la decisione è arrivata proprio dopo l’uscita del nuovo inedito di Diego sulle piattaforme, che non ha ottenuti numeri particolarmente rilevanti in termini di streaming. Un dettaglio che per Zerbi è cruciale, portandolo spesso ad interrompere il percorso dei suoi allievi quando non raggiungono immediatamente un determinato successo.

Questo modus operandi, ormai ripetitivo, ha decisamente stancato ed è completamente distante da ciò che dovrebbe rappresentare il ruolo di un professore. Da anni, Rudy continua ad ‘abbandonare’ artisti in cui inizialmente professava di credere, preferendo un approccio puramente commerciale e fornendo motivazioni che spesso appaiono ipocrite e poco convincenti.

Antonia è fenomenale ha una voce stupenda, ma con Rudy purtroppo non ce la vedo per niente #amici24 pic.twitter.com/lGtn1s6BkC — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) November 17, 2024

Amici 24, Alessia protagonista esente dal regolamento: voto 4

Alessia è stata senza dubbio la protagonista di questa puntata di Amici. Il cosiddetto ‘pongo-regolamento‘ ha giocato decisamente a suo favore, consentendole di esibirsi più volte, nonostante fosse coinvolta in una sfida e avesse la maglia sospesa. Di norma, infatti, le sfide si svolgono a fine puntata, lasciando spazio inizialmente alle gare di canto e di ballo e impendendo agli allievi con la maglia rossa di parteciparvi. Questa volta, invece, il pomeridiano si è aperto proprio con la sfida di Alessia, che è riuscita a battere il suo avversario.

Non solo: Alessia aveva la maglia sospesa, a causa di un’interrogazione insufficiente tenutasi con la Maestra Celentano durante la settimana. A differenza degli altri compagni sospesi, Chiara e Daniele, che sono rimasti in Casetta, Alessia ha avuto l’opportunità di essere interrogata nuovamente in puntata, riprendendosi la maglia. Questo le ha permesso non solo di partecipare alla consueta gara, ma anche a un’ulteriore prova d’improvvisazione. Insomma, ad Amici le regole sembrano valere a fasi alterne, e il trattamento equo degli allievi resta, come spesso accade, un optional.

Alessia ha la maglia sospesa e per questo deve sostenere un esame di cultura generale sulla danza! #Amici24 pic.twitter.com/dm5768OtOl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 17, 2024

Amici 24, Tananai giudice esterno giusto: voto 7

Come già accennato, i giudici esterni di canto di questa puntata di Amici sono stati Tananai e Carlo Verdone. Durante la serata, Tananai ha anche presentato il suo nuovo singolo “Booster”, ricevendo gli apprezzamenti dell’allieva Alessia. Va detto che, a differenza di molti altri giudici esterni, che solitamente si limitano a dispensare complimenti anche di fronte ad esibizioni discutibili, Tananai si è dimostrato un giudice equilibrato e giusto. Il cantautore ha saputo esprimere critiche costruttive quando necessario, evitando di essere offensivo ma anche di distribuire elogi a caso, soprattutto considerando che la classe di canto di quest’anno è piuttosto debole.