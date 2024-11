Amici, Alessia vince la sfida: Todaro non ci sta, il commento social

La puntata di Amici andata in onda su Canale 5 oggi, domenica 17 novembre, è stata decisamente “Alessia-centrica“. Le consuete regole del talent show sono state stravolte per la ballerina di latino-americano, rendendola protagonista di quest’appuntamento pomeridiano. In apertura di puntata, infatti, Alessia ha affrontato la sua sfida, che solitamente viene riservata alla fine del programma, dopo le gare di canto e ballo. Prima, Maria De Filippi ha mostrato un filmato in cui si vedeva la ballerina commentare i suoi possibili sfidanti, definendoli decisamente inferiori a lei. Una volta entrato il ragazzo con cui avrebbe dovuto competere, Antonio, l’ha descritto come il “meno peggio”, lasciando Maria e il pubblico basiti.

Ad ogni modo, dopo due esibizioni, la giudice esterna Nancy Berti ha decretato Alessia vincitrice della sfida, premiandola per la sua espressività. Questo verdetto ha sollevato un’ondata di critiche sul web, dove molti utenti hanno contestato non solo l’atteggiamento dell’allieva, ma anche la scelta della Berti, sostenendo che Antonio, nonostante i suoi soli 17 anni, fosse più preparato. Come se non bastasse, il “pongo-regolamento” di Amici ha consentito ad Alessia di partecipare sia alla sfida che alla gara, pur avendo la maglia sospesa.

Alessia, infatti, era stata sospesa dalla Celentano, insieme a Chiara e Daniele, per essersi presentata impreparata a un’interrogazione. Tuttavia, a differenza degli altri due, costretti a rimanere in Casetta, Alessia ha avuto la possibilità di essere nuovamente interrogata a centro studio, riuscendo così a riprendersi la maglia e a partecipare alla gara insieme ai suoi compagni. Delle scelte decisamente non eque nei confronti degli altri allievi, alimentando un’accesa polemica.

Ma, non sono stati solo gli utenti social a criticare quanto accaduto con Alessia. Anche Raimondo Todaro, professore di Amici per tre anni e sostituito in quest’edizione da Deborah Lettieri, ha detto la sua sull’esito della sfida. Todaro ha condiviso la sua opinione tramite una storia Instagram, scrivendo: “Se parliamo solamente di tecnica, Antonio molto più preparato e preciso”.

Il suo commento ha immediatamente fatto il giro del web, con molti spettatori che hanno dichiarato di sentire la sua mancanza nel programma. Tuttavia, non sono mancati coloro che hanno ricordato i precedenti scontri con Todaro e Nancy Berti, ipotizzando che questo possa aver influenzato il suo intervento. Inoltre, pare che Todaro conosca Antonio da tempo e abbia già lavorato con lui.