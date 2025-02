Domenica In: Mara seda polemiche. Cristicchi commosso. Imbarazzo con Gabbani

Nella puntata di Domenica In andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha ospitato alcuni dei protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Nello specifico in studio ha ricevuto Francesco Gabbani e Simone Cristicchi. Quest’ultimo ha fatto una precisazione in merito alla malattia della madre cantata nel suo brano “Quando sarai piccola”, sedando alcune polemiche a riguardo. Anche Mara, prima dell’inizio della trasmissione, ha voluto chiarire alcune dinamiche della puntata precedente. Durante l’intervista con Francesco Gabbani, poi, c’è stato qualche momento d’imbarazzo tra la conduttrice e l’artista.

Mara Venier seda polemiche. Imbarazzo con Gabbani

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Domenica In, il programma della domenica condotto da Mara Venier. Quest’ultima ha nuovamente ospitato in studio alcuni degli artisti in gara nella 75esima edizione del Festival di Sanremo, nello specifico Francesco Gabbani e Simone Cristicchi. La conduttrice ha esordito la puntata con una precisazione relativa alle tempistiche delle interviste della puntata precedente dedicata a Sanremo. Sul web c’erano difatti state alcune lamentele in quanto alcuni cantanti erano rimasti più tempo rispetto ad altri. Mara ha quindi spiegato come la cosa fosse dovuta a specifiche richieste da parte degli stessi e come alcuni cantanti, come ad esempio Francesco Gabbani e Brunori Sas, sarebbero stati ospiti in puntate successive.

Venier ha difatti chiamato in studio proprio Gabbani. L’intervista con quest’ultimo è stata caratterizzata da alcuni momenti d’imbarazzo. Nello specifico la conduttrice ha chiesto al cantante chi avesse scattato la foto di copertina del suo nuovo disco. Francesco ha risposto con il nome di Chiara Mirelli, sottolineando come fosse ormai una sua amica. A quel punto Mara ha risposto dicendo “ah è un uomo!”, avendo probabilmente sentito male. Poco dopo, nel parlare dell’album di Gabbani e delle diverse versioni dello stesso, la conduttrice ha evidenziato all’ospite come le avesse portato soltanto il vinile e gli ha chiesto cos’altro avesse per lei. Francesco le ha quindi fatto notare come le avesse portato anche una spilla ed una rosa.

Al momento dell’esibizione del cantante, quest’ultimo si è tolto la giacca porgendola a Mara. Quest’ultima ha quindi voluto fare una precisazione per mettere a tacere le polemiche relative a quanto avvenuto nella puntata precedente con Olly, sottolineando come fosse stato Francesco a togliersi la giacca senza nessuna richiesta da parte sua.

La commozione e la precisazione di Cristicchi

Successivamente è stato il turno di Simone Cristicchi. Il cantante è stato al centro di alcune polemiche, in particolare relative alla sua canzone “Quando sarai piccola”. Il suo autore ha quindi voluto chiarire una volta per tutte il problema affrontato dalla madre cantato all’interno del brano. Nello specifico ha spiegato di come la signora Luciana sia stata colpita da un’emorragia celebrale e di come adesso si sia ripresa. Nel parlare poi della sua cover de “La cura” di Battiato insieme ad Amara si è poi evidentemente commosso.