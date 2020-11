Ascolti tv 22 novembre 2020: Live-Non è la d’Urso battuto da Vite in fuga

Quel è stato il programma più visto in tv nella prima serata di ieri, domenica 22 novembre 2020? I dati degli ascolti tv vedono piazzarsi al primo posto Vite in Fuga, che ha battuto Live – Non è la d’Urso. La nuova fiction con Claudio Gioè e Anna Valle, che ha fatto il suo debutto proprio ieri, ha tenuto incollati al piccolo schermo più di 4 milioni di telespettatori! Scendendo nel dettaglio, la serie ha intrattenuto ben 4.103.000 di telespettatori con il 16.8% di share. Dall’altra parte, su Canale 5, il programma in prima serata di Barbara d’Urso ha registrato una media di 2.124.000 di telespettatori con il 12.6% di share. Con la presenza di 2.779.000 di telespettatori, su Rai 3, Che tempo che fa ha conquistato il 10.1% di share, mentre Che tempo che fa – Il tavolo ha intrattenuto 1.397.000 con il 7.5% di share.

Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha intrattenuto 1.275.000 di telespettatori (4.4%) e NCIS New Orleans 991.000 telespettatori (3.7%). Su Italia 1, Jurassic World ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.530.000 di telespettatori con il 6.3% di share. Non è l’Arena su La7 ha registrato la presenza di 1.593.000 di telespettatori con il 5.7% di share nella prima parte e 1.178.000 di telespettatori con il 7.6% nella seconda.

Nel pomeriggio di questa domenica 22 novembre 2020, non è mancato l’appuntamento con Mara Venier. Domenica In, con la presenza in studio di Fabrizio Moro e altri volti noti, ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.388.000 di telespettatori (17.1%) nella prima parte e di 2.977.000 (15.9%) nella seconda. Su Canale 5, invece, a intrattenere il pubblico ci hanno pensato le soap opera, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 2.672.000 di telespettatori (13.1%), Una Vita 2.362.000 di telespettatori (12.1%), Il Segreto 2.040.000 di telespettatori (10.8%) e Daydreamer – Le Ali del Sogno 2.166.000 di telespettatori (11.6%). Subito dopo, Domenica Live, con la presenza nel salotto della d’Urso di Samantha De Grenet e altri ospiti, ha totalizzato una media di 2.790.000 di telespettatori con il 13.9% di share.

Nell’access prime time, Soliti Ignoti su Rai 1 ha tenuto compagnia a 4.817.000 di tele spettatori con il 16.7%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 ha intrattenuto 3.761.000 di telespettatori con il 13% di share. Nel preserale L’Eredità – La Sfida dei sette ha registrato la presenza di 3.802.000 di telespettatori (17%) e L’Eredità di 5.405.000 di telespettatori (21.7%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.684.000 di telespettatori (12.1%) e RiCaduta Libera 3.750.000 di telespettatori (15.3%).