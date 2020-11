Fabrizio Moro, imbarazzo a Domenica In: la domanda scomoda di Mara

Fabrizio Moro è tornato in tv. Domenica 22 novembre 2020 è stato tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In. Giacca blu e chitarra alla mano l’artista romano ha parlato dei suoi ultimi progetti musicali e cinematografici. Moro ha pubblicato un nuovo album, intitolato Canzoni d’amore nascoste, e sta lavorando al suo primo film che sarà ambientato nel mondo del pugilato. Durante l’intervista Fabrizio ha cantato alcune delle sue canzoni più celebri, come Portami via, ed è stato impossibile non sapere di più della sua vita privata.

Nonostante abbia sempre parlato con difficoltà della sua vita sentimentale Fabrizio Moro si è lasciato andare a Domenica In. Alla corte di Mara Venier ha ammesso di aver vissuto negli anni relazioni piuttosto tormentate e travagliate. Tanto che oggi è single e in cerca di un equilibrio che non è riuscito ancora a trovare. E proprio qui è arrivata la domanda scomoda di zia Mara, che ha messo in imbarazzo Moro, indubbiamente timido e riservato su certe faccende.

“Ho sempre vissuto le relazioni in maniera tormentata e a 45 anni sono solo. In questo momento sono single”, ha confidato Fabrizio Moro a Domenica In. “Ma single felice o single depresso?”, ha chiesto Mara Venier. “Single felice, sono sempre felice”, ha assicurato il cantautore 45enne. “Ma avrai delle amiche no? Magari che ti vengono a trovare a casa?”, ha poi domandato con fare provocatorio la Venier, che non è riuscita a nascondere le risate.

Fabrizio Moro è scoppiato a ridere e piuttosto imbarazzato ha affermato: “Ma cosa mi vuoi far dire? Sì, ho tante amiche”. Il siparietto si è poi concluso con Mara Venier che ha chiesto al suo ospite di tornare a cantare. Prima però Fabrizio ci ha tenuto a precisare che le canzoni d’amore in cui si ritrova ancora oggi sono quelle dedicate ai suoi figli. Come ad esempio Il segno di ogni cosa, dedicata al piccolo Libero, e Portami via, scritta dopo la nascita di Anita.

Nel 2019 è ufficialmente finita la storia d’amore più importante di Fabrizio Moro, quella con Giada. Una ragazza che non fa parte dello showbiz e dalla quale l’artista ha avuto i due figli Anita e Libero. Nonostante la lunga relazione, tenuta al riparo da gossip e pettegolezzi, Fabrizio e Giada non si sono mai sposati. Moro ha affermato di non credere molto nell’istituzione del matrimonio.