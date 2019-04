Fabrizio Moro è single: è ufficialmente finita con Giada

Fabrizio Moro e la fidanzata Giada non stanno più insieme

La notizia era nell’aria da tempo ma solo oggi è arrivata la conferma dalle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Fabrizio Moro non è più fidanzato con Giada, la donna che le ha dato due figli Anita e Libero, ancora bambini. Nel trafiletto che parla del nuovo album del cantante – Figli di nessuno – la rivista conferma la rottura con la compagna storica, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questa separazione: del resto Moro, che ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Ermal Meta, non ha mai parlato troppo della sua vita privata. L’artista, come la maggior parte dei suoi colleghi, preferisce farlo attraverso le canzoni, molti delle quali collegate alla sfera più intima. Basti pensare che nel nuovo lavoro discografico il pezzo Filo d’erba è dedicato al figlio Libero. Mentre per la primogenita Anita ha scritto Portami via, presentata a Sanremo 2017.

Fabrizio Moro e Giada non si sono mai sposati

Nonostante la lunga relazione e due figli insieme Fabrizio Moro e Giada non si sono mai sposati. L’ex Professore di Amici non crede molto nell’istituzione del matrimonio. “Nel matrimonio non ci credo: le persone dovrebbero sposarsi da vecchie, dopo avere superato tutti gli ostacoli”, ha detto tempo fa a Vanity Fair.

Fabrizio Moro e il nuovo album Figli di nessuno

“Volevo fermarmi per due anni ma poi un giorno al pianoforte sono nate le canzoni nella sequenza che ascolterete. Ho scritto il disco in poche settimane, ma sono serviti altri otto mesi per trovare i suoni giusti”, ha spiegato Moro a proposito del nuovo album.