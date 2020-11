Domenica Live, la gaffe di Samantha De Grenet scatena il Web: il dettaglio

Tra gli ospiti di Domenica Live della puntata di oggi, 22 novembre 2020, c’era anche Samantha De Grenet. Barbara d’Urso ha voluto celebrare i 50 anni della conduttrice con una bella intervista. Hanno ripercorso la sua carriera ma soprattutto la vita privata della De Grenet. Lei ha parlato di tutti i suoi amori, famosi e non. Del primo matrimonio, che è durato molto poco perché in realtà si sono sposati dopo aver vissuto un dolore molto grande insieme. Samantha De Grenet e il suo primo marito infatti hanno perso un figlio. Poi si sono separati e lei ha avuto tanti altri amori, fino a quando è arrivato suo marito Luca.

Con Luca si è sposata due volte. La prima volta si sono separati dopo tre anni circa, ma dopo qualche anno si sono ritrovati e hanno deciso di riprovarci. Si sono risposati in chiesa. Dal loro amore è nato Brando, il figlio di Samantha De Grenet. Il ragazzo ha compiuto 15 anni poche settimane fa e Samantha ha scritto per lui una bellissima lettera d’amore su Instagram. Barbara ha mandato in onda una clip proprio sul compleanno del figlio e dopo Brando ha fatto il suo ingresso in studio. Ed è qui che è avvenuta la gaffe di Samantha De Grenet a Domenica Live!

Il figlio Brando è entrato in studio con una enorme torta per fare una sorpresa alla mamma. Ma siamo sicuri che è stata una vera sorpresa? Dopo un po’ infatti la De Grenet ha detto: “Era molto emozionato di venire da te”. Da queste parole è chiaro che Samantha fosse già a conoscenza del fatto che avrebbe ricevuto una sorpresa dal figlio a Domenica Live! Ma allora le sorprese di Barbara sono organizzate? Su Twitter in tanti si sono scatenati su questa gaffe, ma è passato inosservato un dettaglio molto importante. Anzi due.

Mentre la De Grenet rispondeva alle domande della d’Urso intervista, infatti, in sovraimpressione c’era questa scritta: “Sta per entrare in studio il figlio di Samantha con una sorpresa”. Da queste parole è possibile quindi che Samantha sapesse della presenza del figlio, ma non della torta. D’altronde c’è scritto “con” una sorpresa, e non “per” una sorpresa. Oppure “a sorpresa”. Inoltre c’è un’altra considerazione da fare. Domenica Live è registrato, per permettere a Barbara di prepararsi per la lunga diretta con Live. Se fosse stata davvero una gaffe della De Grenet, allora avrebbero tagliato il pezzo in cui pronuncia quelle parole. Non trovate?

Samanthache auto smaschera la finta sorpresa dicendo che suo figlio era emozionato prima di andare a #domenicalive — Alessio Bedogni (@alessio_volley) November 22, 2020

#Domenicalive sorpresa “inaspettata” a Samantha De Grenet… 3 secondi dopo: “era tanto emozionato a venire da te”.. pic.twitter.com/L4PQ9Vk0C2 — Bosy Wilde (@BosyWilde) November 22, 2020