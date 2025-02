Ascolti tv 22/02: Ora o Mai Più vs C’è Posta per Te. Chi ha vinto

Quello andato in onda ieri sera, sabato 22 febbraio, tra Canale 5 e Rai Uno è stato senza ombra di dubbio un vero e proprio duello senza storia e a sfidarsi sono stati C’è Posta per Te e Ora o Mai Più. L’amatissimo programma di Maria De Filippi si è classificato ancora una volta al primo posto, dal momento che è stato scelto da ben 4.358.000 spettatori (29.8% di share); mentre il talent show dedicato alla riscoperta di alcune delle più famose meteore del mondo della musica italiana e condotto da Marco Liorni ha intrattenuto 1.972.000 utenti (15%), classificandosi di fatto sul secondo gradino del podio.

Parlando invece delle altre reti, ecco quali sono stati i numeri raccolti dai principali film e programmi televisivi mandati in onda nel corso della serata di ieri, sabato 22 febbraio. Partendo da Rai Due, Elsbeth è stato scelto da 570.000 italiani (3.2%), il film Dolittle invece, in onda su Italia 1, ha intrattenuto 1.084.000 persone (6.2%), mentre In Altre Parole di Massimo Gramellini (La7) ha incollato al piccolo schermo 1.010.000 telespettatori (5.7%). La nuova puntata di 4 Ristoranti (Tv8) ha raccolto 343.000 utenti (1.9%) e, per finire, Accordi & Disaccordi (Nove) ne ha registrati 442.000 (2.7%).

Ascolti sabato 22 febbraio: preserale e access prime time

Analizzando invece i dati ottenuti dai programmi in onda nella fascia dell’access prime time, il nuovo appuntamento con Affari Tuoi e Stefano De Martino (Rai Uno) è stato seguito da 5.508.000 telespettatori (29.6%). Dando invece un rapido sguardo al diretto competitor, ovvero Striscia la Notizia (Canale 5), si arriva a contare 2.919.000 utenti (15.6%).

Per finire, per quanto riguarda il pre-serale, ecco come si sono classificati i principali game show seguiti dagli italiani all’ora di cena. Primo posto ancora una volta per l’Eredità di Marco Liorni: l’amatissimo gioco televisivo ha infatti radunato ben 2.926.000 utenti (21.6%) nella prima parte e 4.127.000 (26.3%) nella seconda. Al secondo posto invece staziona Avanti un Altro! Story (Canale 5): ieri sera infatti, la replica dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha incollato al piccolo schermo 2.274.000 spettatori (17.8%) nella prima parte e 2.990.000 (19.8%) nella seconda.

Ascolti sabato 22 febbraio: il pomeriggio

Si analizzino ora i dati raccolti dai principali programmi tv andati in onda nel corso del pomeriggio. Partendo da Rai Uno, il nuovissimo appuntamento con Le Stagioni dell’Amore ha intrattenuto 1.318.000 spettatori (9.7%). A seguire, Passaggio a Nord Ovest ha raccolto 803.000 utenti (7.9%) nel primo segmento e 887.000 (9%) in quello conclusivo. Per finire, Sabato in Diretta è stato la scelta di 1.281.000 italiani (12.2%) nella prima parte e 1.810.000 (15.1%) in quella finale.

Per quanto riguarda Canale 5 invece, gli italiani, come di consueto, hanno potuto seguire le nuove puntate di alcune delle soap opera più amate dal pubblico. Primo tra tutti sicuramente Beautiful, che ha totalizzato 2.447.000 spettatori (18.2%). In seguito, la nuova puntata di Tradimento è stata seguita da 2.381.000 persone (21.8%), mentre le appassionanti interviste di Silvia Toffanin a Verissimo hanno intrattenuto e interessato ben 2.131.000 spettatori (21.3%) nella prima parte della trasmissione e 2.153.000 (19.3%) in quella conclusiva, ovvero “Giri di Valzer”.

Ascolti sabato 22 febbraio: il mattino

Si concluda ora con una rapida scorsa ai dati raccolti dai programmi televisivi mattutini. Per iniziare, Unomattina in Famiglia (Rai Uno) ha incollato al piccolo schermo ben 1.315.000 utenti (23.3%) nella prima parte e 1.205.000 (22.9%) in quella finale. Quindi, la nuova puntata di Buongiorno Benessere, con Vira Carbone, ha intrattenuto 1.086.000 spettatori (20.2%). Per finire, l’appuntamento con Linea Bianca è stato seguito da 1.107.000 italiani (17.5%), Linea Verde Discovery ne ha totalizzati 1.591.000 (19.9%), mentre Linea Verde Italia ne ha raggiunti ben 2.262.000 (19.2%).

Per quanto riguarda Canale 5, la nuova puntata di Forum ha registrato 1.183.000 persone all’ascolto (5.1%).