C’è Posta per te: Rosa glaciale con la mamma. De Filippi a disagio

Nella quarta storia raccontata a C’è Posta per te assistiamo a qualcosa di strano. Una figlia, Rosa, rompe ogni rapporto con la madre Nancy. Il motivo della rottura è legato alla morte prematura del padre. Secondo la ragazza, la madre si è rifatta una vita troppo velocemente dopo la morte del marito. In più la figlia accusa la madre di non averla assistita mentre stava soffrendo. Rosa accusa Nancy di essersi comportata in maniera inappropriata e di aver dovuto subire il chiacchiericcio del paese.

La ragazza accusa la madre di non volerle bene e di non pensare più al padre. Addirittura arriva a dire non provare più affetto per la madre. Rosa ritiene che Nancy l’abbia chiamata a C’è Posta per te per redimersi nei confronti del paese. Ma non pensa che ci sia affetto nelle parole della mamma. Insomma c’è una insana forma di egoismo in questa storia che lascia tutti esterrefatti. La figlia pretendeva (senza porsi dubbi) che la madre, una volta morto il marito, dovesse accudirla costantemente e mantenere il lutto per anni.

L’egoismo cieco di una figlia che accusa la mamma

In tutto questo racconto non si parla mai della sofferenza di Nancy. Si racconta di una donna disonorevole per aver deciso di rifarsi una vita dopo la morte del padre. Di una donna che invece di chiudersi in se stessa e nel totale accudimento della figlia e delle nipoti pensa a distrarsi con gite fuori porta e uscite serali. E chi racconta tutto ciò è proprio la figlia. Una donna che non riesce a perdonare la madre che ha vissuto il suo stesso lutto. Preferisce procurarsi un ulteriore dolore piuttosto che accogliere nuovamente tra le sue braccia un pezzo di cuore.

L’indifferenza che Rosa mostra nei confronti di Nancy spaventa. L’incapacità di perdonare un atteggiamento che non ha poi grandi colpe. Persino la padrona di casa, Maria De Filippi, risulta in grande difficoltà. Non sa come spiegare alla ragazza che, in fin dei conti, sta facendo qualcosa di spiacevole. Alla fine la conduttrice le dice:”Se cambi idea me lo fai sapere?”. Con la speranza che Rosa capisca l’errore che sta commettendo. Poi la De Filippi chiude consolando Nancy e facendo capire al pubblico che la donna non ha sbagliato. Ha solo vissuto un momento di grande difficoltà per colpa del lutto che stava vivendo.