Verissimo, l’appello di Pamela Petrarolo: “Aiutateci a trovare mio fratello”

Per la prima volta, Silvia Toffanin ospita a Verissimo Pamela Petrarolo. L’ex bambina prodigio di Non È La Rai e protagonista indiscussa del Grande Fratello racconta la sua vita tra televisione e famiglia, e soprattutto apre il cuore sul fratello svanito nel nulla.

In apertura di intervista, Pamela rivela il motivo per cui è stata costretta ad abbandonare la casa: il papà è in ospedale. Quando è entrata nella casa aveva chiesto al compagno di andarla a prendere qualora fosse successo qualcosa e così ha fatto: Giovanni si è fatto trovare fuori dalla porta rossa per portarla subito a trovare il padre. Oggi Pamela è una mamma felice di 3 bellissime bambine, Alice, Angelica e la piccola Futura, ma nella sua vita pensa di aver bruciato tanto le tappe. Ai tempi di Non È La Rai non si era resa conto del successo che aveva da ragazzina. Al Grande Fratello tuttavia ha potuto raccontare anche la sua parte più nascosta, più fragile. Come quando ancora giovanissima ha perso molte opportunità di lavoro a causa di un grave problema di salute. Un’emorragia interna nata da una setticemia per una peritonite che l’ha quasi uccisa. E di recente, la scomparsa misteriosa del fratello Manuel.

L’appello di Pamela: ”Mio fratello scomparso, non sappiamo più niente”

Due anni fa, Manuel Petrarolo, classe 1989 scompare nel nulla. Da un giorno all’altro la famiglia non ha più sue notizie. Pamela e i suoi genitori hanno denunciato la scomparsa e hanno approfittato della visibilità in televisione per fare degli appelli. Anche a Verissimo Pamela chiede aiuto per ritrovare il fratello, o almeno di avere sue notizie, per far sapere ai genitori che sta bene, vista anche la malattia del padre. I motivi di questa sparizione sono ignoti, Pamela ha pensato che possa aver avuto paura del giudizio dei familiari per il suo orientamento sessuale, o sia stato colpito da una grave depressione. Anche se l’ipotesi che prende più campo è quella di una setta. La madre di Pamela ha ricevuto delle notizie mentre lei era al Grande Fratello, forte anche dell’appello fatto nel reality.

Fuori da un supermercato, la signora è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha recapitato una lettera e un regalo, da parte di Manuel. All’interno c’erano alcune sigarette e una bottiglia d’olio, ma la scrittura della lettera era confusa, nella calligrafia del figlio. Un’altra occasione è stata quando, dopo una puntata del GF, la mamma di Pamela ha ricevuto un messaggio su Messanger da una signora. La donna le ha rivelato che ogni tanto Manuel la va ad aiutare con dei lavoretti, essendo lei disabile, in una zona di Roma. Però poi, spaventata non ha voluto rivelare altro. Ora Pamela Petrarolo e la sua famiglia chiedono aiuto al pubblico televisivo di aiutarli a ritrovare Manuel, se qualcuno lo ha visto di farglielo sapere. La famiglia è molto preoccupata anche perché Manuel soffre di epilessia e non sta assumendo i suoi farmaci.