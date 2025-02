GF, Pamela Petrarolo si ritira (di nuovo), televoto annullato

Questa edizione del Grande Fratello continua a regalare sorprese: fresca fresca è la notizia dell’abbandono di Pamela Petrarolo. A un paio di ore dalla puntata il televoto, che riguardava anche lei, è stato annullato.

La puntata di questa sera promette dei colpi di scena, tutti sono in attesa di scoprire chi sarà il primo finalista. Le modalità di come verrà scelto ancora non sono state rivelate, se ci sarà un televoto flash o una catena di nomination. Tuttavia, il televoto per l’eliminazione di stasera che vedeva in lizza per l’uscita dal programma Stefania Orlando, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Zeudi Di Palma e Amanda Lecciso è stato annullato. I ragazzi sono stati appena avvertiti di questa ultima novità e soprattutto dell’uscita di Pamela. L’ex ragazza di Non È La Rai ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia per la seconda volta per motivi familiari. Cosa succederà ora?

Pamela Petrarolo abbandona la casa di nuovo: rientrerà?

Questa è la seconda volta che Pamela Petrarolo è costretta a lasciare il gioco e ora il pubblico a casa inizia a chiedersi se Alfonso Signorini e gli autori autorizzeranno un secondo rientro. Ormai gli spettatori sono abituati ai dentro e fuori dei concorrenti. L’anno scorso Beatrice Luzzi uscì e rientrò per seguire lo stato di salute e il lutto del padre. Inoltre, Giuseppe Garibaldi fu costretto a uscire dalla casa per degli accertamenti medici. Un tempo non ci si sarebbe sognati di lasciare il gioco per poi rientrare, quali che fossero i motivi, ma ormai si sa, le regole sono elastiche. Dopo il ripescaggio degli eliminati ci si può aspettare di tutto, anche che Pamela Petrarolo abbia la possibilità di rientrare la prossima settimana. Starà a lei decidere cosa fare, vista anche la delicata situazione familiare di cui non abbiamo dettagli.

Agli spettatori certo non piace questo ping pong del regolamento, c’è chi si lamenta della coerenza del televoto. Come quando durante l’eliminazione di Emanuele Fiori, la terza del trio di Non È La Rai Ilaria Galassi abbandonò il gioco e il Grande Fratello era ben consapevole di questa scelta. Per i più complottisti invece Pamela sarebbe uscita per la paura del risultato del televoto, ma siamo sicuri che non sia questo il caso. La prima volta che aveva abbandonato era durante la puntata del 30 Dicembre, annunciando dei problemi in famiglia. Questa volta il Grande Fratello fa sapere che la ragione dell’abbandono sono problemi personali, tra poche ore scopriremo tutti i dettagli.