Ascolti tv venerdì 21 giugno 2019: partenza boom per La sai l’ultima?

Ascolti tv ieri sera venerdì 21 giugno 2019: come è andata La sai l’ultima?

Ottima partenza per la nuova edizione de La sai l’ultima? su Canale 5. Lo show sulle barzellette, condotto da Ezio Greggio, ha vinto la serata degli ascolti di venerdì 21 giugno 2019. Il programma, revival anni Novanta, ha catalizzato l’attenzione di più di tre milioni di telespettatori, con picchi di quattro, e uno share pari al 21.14%. Numeri che hanno permesso allo show Mediaset di battere la concorrenza di Rai Uno, che ieri ha proposto La Traviata. Quest’ultima è stata seguita a malapena da due milioni di telespettatori, con uno share pari al 12.50%. La sai l’ultima? ha avuto un ottimo riscontro anche sui social network: su Twitter è stato l’argomento più discusso della serata.

Ezio Greggio a La sai l’ultima? con la fidanzata Romina

Oltre alle barzellette e alla comicità a La sai l’ultima? non è mancato il gossip. In molti hanno visto la trasmissione per conoscere meglio Romina Pierdomenico, la nuova fidanzata di Ezio Greggio. La modella e ballerina è alla sua prima esperienza importante in televisione, dopo le brevi apparizioni a Uomini e Donne (corteggiava il tronista Amedeo Barbato) e a Colorado (dove faceva parte del corpo di ballo). In una recente intervista Greggio ci ha tenuto a ribadire che non è stato lui a scegliere la Pierdomenico per il format comico bensì altri, ovvero i dirigenti Mediaset.

La scelta di Romina Pierdomenico a La sai l’ultima?

“Non è stata mia l’idea di far partecipare Romina a La sai l’ultima? ma di Mediaset: volevano vederla di nuovo in un programma comico dopo l’ottima figura che ha fatto nell’ultima edizione di Colorado, di cui è stata una delle ballerine. Così mi hanno proposto di arruolarla nel nostro cast”, ha spiegato Ezio Greggio al settimanale Di Più Tv.