Ascolti tv 20 ottobre 2019: Imma Tataranni e Mara Venier fanno il botto

Ascolti tv ieri domenica 20 ottobre 2019: Imma Tataranni batte tutti, botto anche per Domenica In

Non si arresta il successo di Imma Tataranni. La fiction di Rai Uno con protagonista Vanessa Scalera ha vinto anche la sfida degli ascolti tv di domenica 20 ottobre 2019. La quinta e penultima puntata della serie è stata seguita da 5.040.000 telespettatori con il 23.30% di share. Stabile, su Canale 5, Live-Non è la d’Urso, che totalizza 2.103.000 telespettatori e il 12.90% di share. Su Rai Due Fabio Fazio con Che tempo che fa ha interessato 1.932.000 spettatori (8%). Massimo Giletti a Non è l’Arena con il confronto tra Pamela Prati e Roberto D’Agostino non è andato oltre 1.031.000 spettatori pari al 5.6%.

Mara Venier continua a vincere con la sua Domenica In

Botto pure per Mara Venier e la sua Domenica In, seguita da 2.989.000 telespettatori, con punte di tre milioni. Il programma di Rai Uno ha totalizzato il 18.46% di share battendo le soap di Canale 5. Lo share di Beautiful, Una Vita e Il Segreto è oscillato domenica 20 ottobre tra il 10 e il 12% di share. Per quanto riguarda il resto del pomeriggio, Barbara d’Urso ha battuto ancora una volta Francesca Fialdini. Domenica Live – con la faida tra Eva e Mercedesz Henger – ha appassionato 2.048.00 telespettatori con il 14.88% di share mentre Da noi… a ruota libera solo 1.798.000 con il 12,75%.

I Soliti Ignoti tra i programmi più seguiti della domenica

I Soliti Ignoti di Amadeus ha totalizzato 5.002.000 con il 20.60% di share trionfando su Paperissima Sprint che non è andata oltre i 3.029.000 telespettatori e il 12.53%.