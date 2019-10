Madre Peracchi: “Eva mi disse che avrebbe rovinato Lucas” Henger replica

Mercedesz Henger e Lucas, interviene la mamma di Peracchi a Domenica Live: “Eva mi ha detto che avrebbe rovinato mio figlio”. L’ungherese replica. Altri retroscena sulla vicenda

Continua a tenere banco la vicenda che ha coinvolto Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Una vicenda spinosa, innescata da mamma Eva che da diversi giorni sostiene che l’ex tronista abbia atteggiamenti violenti nei confronti della figlia. Oggi, al racconto delle scorse settimane, si è aggiunto un nuovo capitolo, narrato a Domenica Live. In studio è tornata Eva, in compagnia di Riccardino, fratello di Mercedesz. La versione non è cambiata: l’ungherese non smette di affermare che Peracchi abbia avuto comportamenti pericolosi. Durante la puntata del talk c’è stato anche l’intervento della madre di Lucas.

Riccardino: “Quando Mercedesz ha un ragazzo fa tutto quello che dice lui e dà sempre ragione a lui”

Durante l’intervista è stata mostrata anche una clip in cui si è vista Eva provare a raggiungere Peracchi al telefono. Risultato? Lucas ha riattaccato per diverse volte. Nessun dialogo, nessun chiarimento, quindi. Prima della ‘call’ ha parlato anche Riccardino: “Da tre mesi non sento Mercedesz. Abbiamo litigato e mi ha cancellato da WhatsApp”. E sulla questione liti ha chiosato: “Secondo me sicuramente si sono messi le mani addosso tutti e due, senza dubbio.” Il ragazzo ha infine spiegato perché nei giorni scorsi abbia detto che la sorella è succube dei fidanzati. “Perché la conosco, perché quando ha un ragazzo fa tutto quello che dice lui e dà sempre ragione a lui”, ha motivato. Dopodiché è giunta la versione della madre di Peracchi.

Parla la madre di Lucas

“Ho parlato con Eva il 22 agosto” esordisce la madre di Lucas che ha fatto pervenire un video a Domenica Live. La donna a proposito del messaggio di insulti spedito dall’ex tronista alla Henger afferma: “Eva mi manda un messaggio in cui mi scrive che non voleva le scuse di Lucas e di non volere più vederlo…. Le ho consigliato di parlare, pace! Poi lei mi rimanda un messaggio in cui mi dice che ha deciso di denunciare Lucas per questi messaggi, non per violenza. Dopo un mese mi ritrovo sui giornali che Lucas picchia, è matto ed è fuori di testa. Me l’hai anche detto che l’avresti rovinato (rivolgendosi a Eva, ndr). Ha detto cose vergognose”. Una versione che cozza con quella dell’ungherese che ha sempre sostenuto, e lo ha ribadito anche in studio, di essere disponibile a una chiacchierata con il ‘genero’.

“Tutto vero, tranne che io ho detto di voler rovinare Lucas”

“Tutto vero, tranne che io ho detto di voler rovinare Lucas. E poi, ma poteva essere una chiacchierata amichevole se minacciava mia figlia?”, la risposta di Eva alla madre di Peracchi. Poi aggiunge che la lite con L’ex tronista risale a prima e i messaggi del 22 agosto sono un tassello venuto dopo nella vicenda: “Lei piangeva al telefono con me, ‘Mi scuso io per mio figlio’, diceva. Io le ho risposto: ‘Le scuse non adesso, fammi sbollire’. Lucas ha detto che sono put….na , cose che un uomo non può dire a una donna. Poi mi ha mandato altri messaggi. Qui le ho detto: ‘Basta, se continua io lo denuncio’. Che poi non lo ho mai fatto”. Alla fine di tutto Eva ha dichiarato di essere pronta a lasciarsi tutto alle spalle, con la speranza di recuperare il dialogo con la figlia.