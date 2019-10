Eva Henger replica a Mercedesz: a Domenica Live “in difficoltà”, il motivo

Eva Henger risponde alla figlia: a Domenica Live “Mercedesz in difficoltà”, il motivo. Poi altre ‘sue verità’ su Lucas Peracchi

Prosegue il botta e risposta a distanza tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. Nelle ultime settimane le due donne si sono confrontate a distanza su un tema molto delicato. Eva ha sostenuto che sua figlia abbia subito delle pericolose violenze, sia fisiche sia psicologiche, da parte del fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Mercedesz, dal canto suo, ha smentito categoricamente le parole della madre, dichiarando a Domenica Live di non capire il motivo delle esternazioni di Eva. L’ultimo capitolo della vicenda lo ha scritto quest’ultima, consegnando un’intervista al settimanale Spy a cui ha confidato anche l’impressione avuta sulla figlia durante l’ospitata da Barbara d’Urso.

“Mi dispiace vederla in difficoltà, sembrava che avesse paura di sbagliare a pronunciare le parole di Lucas”

Come ha visto Mercedesz a Domenica Live? “Mi dispiace vederla in difficoltà – ha dichiarato Eva – sembrava che avesse paura di sbagliare a pronunciare le parole di Lucas. Lui l’ha allontanata da tutti, l’ultima frase che mia figlia mi ha detto al telefono è stata: ‘Mamma ti amo’”. Al magazine Eva ha ripercorso tutta la vicenda ribadendo la sua versione e aggiungendo altri dettagli a quelli già risaputi: “All’inizio io e mio marito (Massimiliano Caroletti, ndr) abbiamo accolto Lucas, era molto educato e si comportava bene. Ma poi, già dopo due mesi, ho saputo che lui aveva alzato le mani su mia figlia, le aveva rotto il telefono, l’aveva lasciata in mezzo alla strada”.

“I violenti sono sempre così, prima ti picchiano e poi si pentono”

Eva ha poi ribadito che Lucas ha avuto comportamenti pericolosi: “I violenti sono sempre così, prima ti picchiano e poi si pentono: sarebbe meglio che non lo facessero proprio. Sono venuti insieme a trovarci in Ungheria, e Lucas ha chiesto scusa a tutta la mia famiglia. Continuavano a litigare anche quando andava tutto bene, Lucas doveva fare casino perché deve sfogare la sua rabbia.”. A proposito delle frizioni con l’ex tronista ha affermato: “Ha cominciato a insultarmi sui social senza nominarmi, voleva a tutti i costi una mia reazione per creare un caso mediatico e finire in tv e sui giornali. Mi ha mandato un messaggio molto violento su Whatsapp e, a quel punto, ho chiamato Mercedesz. ‘Perdonalo’, mi ha pregato lei, ma da lui non ho mai ricevuto scuse, anzi, ha detto che ero io a dovermi scusare. Dopo quel diverbio mia figlia è sparita. Temo costretta da Lucas.”