Ascolti Tv 20 giugno 2020: Ciao Darwin resiste, esito Una vita su Rete 4

Ciao Darwin pilastro dei sabati serali. Anche se – vuoi per l’inizio della bella stagione vuoi per un’usura inevitabile del programma – gli ascolti non sono gli stessi di qualche tempo fa. Ieri 20 giugno 2020, lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha portato a casa il 14.8% di share, tenendo incollati al piccolo schermo 2.367.000 spettatori. Non ha fatto molto meglio la trasmissione avversaria su Rai 1: Vent’anni che siamo italiani ha conquistato 2.298.000 teleutenti, registrando uno share pari al 13.1%. L’effetto post-quarantena si è fatto sentire, incidendo parecchio sugli ascolti Tv, soprattutto su quelli del sabato. Non si sta parlando assolutamente di un flop della puntata di ieri di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione: bisogna anche pensare al fatto che è pur sempre un replica, che è riuscita a coprire bene il vuoto del sabato sera di Canale 5. Rai 1, invece, punta su questi speciali che regalano tiepide soddisfazioni; durante la settimana riesce a piazzare repliche di serie Tv che riescono a riscuotere un grande consenso (basti pensare a Che Dio ci aiuti o a Il Giovane Montalbano).

Una vita si sposta su Rete 4, nostalgia “Elisa di Rivombrosa”: gli ascolti di ieri 20 giugno

Durante la serata di sabato 20 giugno 2020, Mediaset ha persino deciso di puntare sulla telenovela Una Vita su Rete 4. Quali sono stati gli ascolti? Sono stati 977.000 i telespettatori che hanno deciso di seguire le nuove puntate e lo share ha avuto una media del 5.2%. Non male, considerato lo spostamento da Canale 5 (dove registra buoni risultati nel pomeriggio) a Rete 4. Sta invece emergendo qualcosa che Sonia Bruganelli – moglie di Paolo Bonolis – aveva già previsto: Ciao Darwin andrà incontro a un declino per via della troppa sovraesposizione? Un periodo durante il quale Mediaset ha deciso di mandare in onda anche repliche di altri programmi e serie Tv: ieri Elisa di Rivombrosa ha registrato l’11.47% di share nel pomeriggio di Canale 5, catturando l’attenzione di 1.614.000 spettatori; non male, considerato che Il Segreto ha interessato 1.672.000 teleutenti, portando a casa il 14.38% di share. Per Beautiful 14.88% di share (2.386.000 telespettatori) e per Verissimo Storie 14.55% di share (1.420.000 telespettatori).

I Soliti Ignoti e L’Eredità: e chi li scalfisce? Dati share e telespettatori 20 giugno

Passiamo adesso all’Access Prime Time, che ha visto come sempre la vittoria de I Soliti Ignoti: 22.1% di share e 4.262.000 teleutenti; più di un milione di spettatori in meno (precisamente 2.910.000) quelli di Striscia la Notizia, che ha ottenuto il 15.1% di share. Sfida del Preserale per L’Eredità e Avanti un altro: la trasmissione di Rai 1 ha portato a casa il 22.4% di share, incuriosendo 3.105.000 teleutenti; non male la replica di Avanti un altro col suo 17.1% di share e con i suoi 2.291.000 telespettatori.