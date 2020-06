Una Vita estate 2020: la soap torna in prima serata, quando e dove

Una Vita estate 2020: la soap opera torna in prima serata, ecco quando e dove

Una gran bella notizia per i telespettatori di Una Vita. La soap spagnola torna in prima serata! Ebbene sì, la Mediaset ha deciso di regalare al pubblico una nuova opportunità per poter seguire le vicende riguardanti i vicini di Acacias 38. Siamo abituati ad assistere ai vari colpi di scena che ci riserva la trama nel primo pomeriggio, dalle ore 14.10 alle 14.45. Già è accaduto in passato che la soap finisse in prima serata. Ed ecco che ora, attraverso la guida tv, abbiamo la conferma di questo cambiamento della programmazione. Ma quando e dove sarà possibile vedere Una Vita in prima serata? Dal prossimo sabato, 20 giugno 2020, su Rete 4 andranno in onda in prime time le vicende dei nostri amati vicini di Acacias. Sono in tutto due gli episodi che terranno compagnia al pubblico italiano nel corso di questa puntata in prima serata. Scendendo nel dettaglio, i telespettatori potranno collegarsi su Rete 4 per seguire la trama del ricco quartiere spagnolo alle ore 21.30.

Una Vita torna in prima serata su Rete 4: anticipazioni puntata 20 giugno 2020

Dalle 21.30 alle 22.30 su Rete 4, da sabato 20 giugno 2020, Una Vita torna in prima serata. Una graditissima svolta per il pubblico, che da tempo dichiara sulle varie fanpage di voler seguire le vicende dei vicini di Acacias 38 anche in prime time. Questa programmazione dovrebbe durare per tutta l’estate 2020. Dopo essere venuti a conoscenza del cambiamento riguardante l’ultima stagione de Il Segreto su Canale 5, oggi ci ritroviamo a svelarvi questa nuova notizia. Ma cosa accadrà nel corso della puntata che andrà in onda il prossimo 20 giugno in prima serata? Dalle anticipazioni sappiamo che al centro della scena troveremo ancora Samuel e Genoveva. La coppia sta vivendo un periodo davvero complicato. L’arrivo di Ariza ad Acacias ha ormai messo a rischio la felicità e la serenità dei due innamorati. L’ultimo arrivato pretende di essere aiutato dalla Salmeron, continuando a ricattarla.

Anticipazioni Una Vita 20 giugno 2020: Samuel e Genoveva in difficoltà

La trama vede Genoveva e Samuel affrontare un nuovo grande problema: la scomparsa di Ariza. Quest’ultimo fugge da Acacias e fa perdere le sue tracce. L’Alday, davvero disperato, deve ora trovare il denaro per pagare i danni causati da Ariza. L’uomo ha, infatti, preso in giro il Senatore, il quale pretende di riavere indietro i suoi soldi proprio attraverso Samuel. Il motivo? Ariza gli ha fatto perdere un’ingente somma di denaro e ora tocca proprio all’Alday ripagare il debito. Vi anticipiamo che ad aiutarlo ci pensa Liberto. Nel frattempo, continueremo a vedere Lucia e Telmo continuare a lottare per il loro amore.