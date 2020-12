Ascolti tv 20 dicembre 2020: Clerici sbanca, d’Urso ancora in calo. I dati

Qual è stato il programma più visto durante la serata di domenica 20 dicembre 2020? Una giornata un po’ più insolita per il prime time domenicale, ma che conferma la vittoria schiacciante di Rai 1 sulle altre reti tv. In particolare, durante la serata di ieri a scompaginare leggermente le sorti dell’auditel ci ha pensato la finale di The Voice Senior.

Il talent show di Antonella Clerici per la prima volta è stato inserito, in occasione dell’ultima puntata, all’interno del palinsesto domenicale. Nel dettaglio, come ogni fine settimana abbiamo visto sfidarsi a colpi di share su Canale 5 Live – Non è la d’Urso, su Rai 3 il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa e su Rai 1, come detto, la finale di The Voice Senior.

Il programma di Rai 1 ha battuto la concorrenza raccogliendo davanti al piccolo schermo bene 3 milioni 670 mila 143 telespettatori con il 18,16% di share. Un risultato mai registrato durante le edizioni tradizionali del talent (andato in onda sempre su Rai 2 durante gli scorsi anni). Subito dopo, sempre in casa Rai, troviamo il programma di Rai 3, Che Tempo che fa che ha interessato 2 milioni 509 mila 957 spettatori (9,56%).

Nella seconda parte di trasmissione, denominata Che tempo che fa – Il Tavolo, Fabio Fazio ha tenuto compagnia a 1.275.592 utenti con il 7%. Dal fronte Mediaset, su Canale 5, come ogni domenica, Barbara d’Urso ha tenuto compagnia a 1 milione 927 mila 338 telespettatori (11,76%) con il suo Live – Non è la d’Urso (presentazione 2.606.667 9,75%).

20 dicembre 2020: gli ascolti tv del prime time

Proseguendo nella visione delle altre reti tv, su Rai 2 troviamo la serie tv N.C.S.I. Los Angeles composta da due episodi. Il primo ha ottenuto un seguito di 1.374.185 appassionati (5,12%), il secondo ben 1.424.390 spettatori (5,52%). La7 con il programma di attualità Non è l’arena di Massimo Giletti che ha raccolto 1.381.077 telespettatori con il 5,31% di share. Su Italia 1 è andato in onda il film d’azione Il cavaliere oscuro che ha appassionato 1.277.579 telespettatori con il 5,69% di share. Infine, su Rete 4 il film Pinocchio ha raggiunto 650.966 utenti (2,85%).

Il daytime della domenica pomeriggio

Rai 1, come di consueto, ha aperto la sua domenica pomeriggio con Mara Venier e la sua Domenica In. Durante la prima parte di trasmissione, con l’ospitata al cantante Zucchero, ha raccolto davanti allo schermo 2.932.000 di spettatori, con uno share del 15,9%. Durante la seconda parte, invece, la zia nazionale ha interessato 2.614.000 di affezionati (15,4%).

Sempre su Rai 1, dopo Mara Venier, sempre dagli studi tv dedicati a Fabrizio Frizzi è andata in onda una nuova puntata di Da noi…A ruota libera, condotta da Francesca Fialdini, che ha tenuto compagnia a 2.769.000 spettatori con uno share del 15,2%.

Sul fronte Mediaset, le principali soap hanno appassionato il pubblico del primo pomeriggio. Beautiful ha racconto 2.516.000 spettatori, raggiungendo il 13,4% di share, Una Vita con 2.286.000 (12,6%). Continuando, il film a tema natalizio, Il Regalo più bello ha raggiunto il 10,1% con 1.719.000 telespettatori e a seguire Un Natale stellato è piaciuto a 1.913.000 spettatori (10,7%).