The Voice Senior finale: chi ha vinto, il premio e le tappe della serata

La prima e fortunata edizione di The Voice Senior se l’è aggiudicata Erminio Sinni. Il vincitore è stato annunciato in diretta da Antonella Clerici su Rai Uno durante la serata di domenica 20 dicembre 2020, in cui è intervenuta anche Gianna Nannini (cantando Sei nell’anima) in qualità di super ospite. A decretare il successo è stato il televoto del pubblico da casa.

A contendersi il trionfo sono stati in 8, due artisti per ogni coach. Quest’anno il talent, per il ruolo di ‘allenatori’, ha puntato su Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Al Bano (coach assieme alla figlia Jasmine). Questa la griglia dei finalisti, divisi per team:

Team Loredana Bertè: Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino

Team Gigi D’Alessio: Marco Guerzoni ed Elena Ferretti

Team Al Bano: Tony Reale e Rita Mammolotti

Team Clementino: Roberto Tomasi e Alan Farrington

Dopo la prima esibizione della diretta, i telespettatori hanno scelto la rosa del podio. I tre che hanno dato vita all’ultimissima sfida sono stati Erminio Sinni con A mano a mano di Rino Gaetano, Marco Guerzoni con Lo so che ti amerò di Ornella Vanoni e Elena Ferretti con Ti sento dei Matia Bazar. A spuntarla è stato Erminio Sinni.

The Voice Senior, nessun montepremi: ecco cosa aspetta al vincitore

Nessun premio in denaro messo in palio dal talent di Rai Uno. Il vincitore ha vinto un vinile con le proprie performance. In aggiunta l’etichetta Universal realizzerà una cover del brano che è valso la vittoria. Inoltre sarà tra i protagonisti del Capodanno di Amadeus.

The Voice Senior: ottimi ascolti nonostante le aspettative basseù

Il talent ha ottenuto un ottimo riscontro di share nonostante ai nastri di partenza in molti esperti e non del piccolo schermo avevano aspettative piuttosto basse sul fronte degli ascolti. Invece lo show ha puntualmente battuto il GF Vip negli scontri diretti del venerdì sera (la finale è invece andata in onda domenica 20 dicembre con una puntata ‘extra ordinaria’).

A festeggiare l’apprezzamento del pubblico mostrato allo show è anche Antonella Clerici che è tornata a condurre in prima serata dopo due anni di ‘purgatorio’ dove pareva persino in bilico il suo futuro in Rai. Con la brillante edizione di The Voice Senior la presentatrice ha così dimostrato di aver ancora tutte le carte in regola per gestire i grandi appuntamenti del servizio pubblico.

A sostegno di ‘Antonellina’ è giunta anche Mara Venier, la quale a Domenica In ha espresso tutta la sua contentezza per il fatto che la collega, con la quale ha avuto screzi in passato, sia riuscita a risollevarsi dopo un momento no dal punto di vista professionale.