Ascolti tv 18 dicembre 2020: GF Vip perde ancora contro The Voice Senior

Anche ieri sera la sfida agli ascolti tv del 18 dicembre 2020 è stata vinta da Rai Uno. Il GF Vip 5 di Alfonso Signorini dopo aver tenuto testa alla concorrenza per un certo periodo si è ritrovato a scendere nello share, dopo il prolungamento. Ma ieri sera è tornato ai suoi numeri precedenti, per cui potrebbe essere stato solo un caso quel punto in meno di share. Dopo un quasi pareggio del primo confronto, con un 18.9% per la Clerici e un 18.5% per Signorini, la settimana scorsa The Voice Senior ha portato a casa il 19% di share. Contro il 17.3% del Grande Fratello Vip. Cosa è successo invece ieri sera?

Come già successo nelle scorse settimane, gli ascolti tv di ieri hanno assegnato la vittoria a The Voice Senior, con il 19.2% di share e oltre tre milioni e settecentomila spettatori. Il GF Vip, con una squalifica annunciata, è stato seguito da quasi tre milioni e quattrocentomila spettatori con uno share del 18.7%. Una particolare menzione spetta anche alla conferenza stampa del premier Conte. L’edizione straordinaria del TG1 con le sue parole è stata seguita da 5.776.000 spettatori pari al 20.9% di share. Di seguito troverete tutti i dati relativi alla prima serata per un rapido confronto tra le reti:

Rai Uno – The Voice Senior: 3.740.000 di spettatori e il 19.2% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 5: 3.379.000 di spettatori e il 18.7% di share;

Rai Due – Il Futuro del Cibo: 746.000 spettatori e il 3.2% di share;

Rai Tre – Qualunquemente: 1.070.000 di spettatori e il 4.1% di share;

Rete 4 – Stasera Italia: 2.140.000 di spettatori e il 7.8% di share; Rischio Totale: 699.000 spettatori e il 3.8% di share;

Italia 1 – Freedom Oltre il confine: 1.170.000 di spettatori e il 5.5% di share;

La7 – Propaganda Live Best: 452.000 spettatori e il 3.2% di share;

TV8 – Nemiche Amiche: 320.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 621.000 spettatori e il 2.4% di share.

Questi i dati della prima serata, cosa sarà successo invece nel pomeriggio e nel preserale? Ecco con gli ascolti tv di venerdì 18 dicembre 2020 di alcuni dei principali programmi:

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.905.000 di spettatori e il 22.7% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.434.000 di spettatori e il 17.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.965.000 di spettatori e il 15.4% di share nella prima parte; 2.194.000 di spettatori e il 15% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 5.238.000 di spettatori e il 25% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.673.000 di spettatori e il 18% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.688.000 di spettatori e il 6.1% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.515.000 di spettatori e il 20% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.340.000 di spettatori e il 15.8% di share.