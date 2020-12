La ventisettesima puntata del GF Vip 5 è andata in onda venerdì 18 dicembre 2020. Alfonso Signorini ha dato inizio alle danze parlando con i quattro nominati – Maria Teresa, Tommaso, Giacomo e Malgioglio – e chiedendo loro di fare il nome di chi non meriterebbe di proseguire il gioco. Anche stasera Giacomo Urtis è stato scelto dagli altri al televoto. La scorsa volta non reagì molto bene, soprattutto perché a fare il suo nome era stata una sua amica, Selvaggia Roma, ma stasera pare l’abbia presa meglio. Subito dopo Alfonso ha parlato con Filippo Nardi perché il GF Vip ha dovuto prendere un provvedimento nei suoi confronti, così lo ha chiamato in confessionale.

Sebbene lui non si sia reso conto di aver esagerato, il GF Vip ha deciso di squalificarlo. Dopo questa doccia fredda per i concorrenti la puntata è andata avanti. Alfonso è ripartito da Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, ancora protagonista nonostante sia uscita dalla Casa, ma solo in relazione alla “gelosia” di Malgioglio. Dopo un momento allegro, il conduttore è passato a Stefania Orlando per parlare delle tensioni con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. I tre si sono confrontati anche stasera e hanno spiegato nuovamente i loro punti di vista.

Ed è stata la volta dei nuovi concorrenti. La prima a varcare la porta stasera è stata Cecilia Capriotti e per il suo ingresso Alfonso ha chiesto la complicità di Tommaso e Stefania, che hanno finto di spedire la nuova arrivata in Cucurio. Anche l’amicizia di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ha passato momenti di tensione in questi giorni e Alfonso ne ha parlato con le dirette interessate. Ha anche chiesto loro cosa stessero facendo nel magazzino quando sono state sorprese da Stefania e Malgioglio e loro hanno ammesso che si stavano baciando, a stampo.

Mario Ermito ha fatto il suo ingresso nella Casa facendosi trovare in sauna dagli altri concorrenti. E Alfonso ha subito lanciato lo scoop: Mario Ermito e Sonia Lorenzini non sono estranei. A questo punto Alfonso ha letto il verdetto del pubblico: Malgioglio è stato eliminato al GF Vip stasera. Queste le percentuali del televoto: Tommaso 55%, Maria Teresa 32%, Giacomo 7% e Cristiano 6%. I concorrenti hanno chiesto ad Alfonso di far tornare nella Casa Malgioglio almeno per le festività natalizie. Il conduttore ha promesso di fare il possibile. Arrivato in studio, però, Cristiano ha detto di non voler tornare dentro.

Anche Carlotta Dell’Isola ha fatto il suo ingresso, dopo essersi presentata nella clip. Gli altri concorrenti infatti non potevano conoscerla, visto che il GF Vip è cominciato in concomitanza con Temptation Island. E tra una nomination e l’altra è entrato anche Andrea Zenga. Lunedì prossimo non ci sarà un eliminato. Il meno votato al televoto sarà il primo nominato della prossima settimana. I nominati di stasera sono Giacomo, Giulia, Dayane, Maria Teresa, Andrea e Tommaso. Queste le nomination nel dettaglio: