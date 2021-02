Ascolti tv 2 febbraio 2021: trionfo Rai1, boom Floris, scende ancora Yaman

By

Palinsesto televisivo diviso tra calcio e politica: numeri monstre per la Coppa Italia, grande risultato per diMartedì

Chi è riuscito ad aggiudicarsi la prima serata televisiva di martedì 2 febbraio 2021? Un prime time particolarmente intenso tra calcio e politica. A trionfare è stata la semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus che su Rai uno ha raggiunto la cifra monstre di quasi 8 milioni di telespettatori. Su Canale 5 è andata, invece, in onda una nuova puntata della soap turca, Daydreamer – Le ali del sogno.

Non c’è stata storia contro il derby d’Italia: la partita in onda sulla prima rete ha tenuto incollati allo schermo 7. milioni e 983 mila 159 di appassionati, con uno share pari al 28,78%. La serie turca con protagonista Can Yaman si è fermata a quota 2 milioni 056 mila 393 spettatori (9,74%).

In calo anche il game show di Rai 2, condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile, che raggiunge 1.636.661 di telespettatori con il 7,66% di share (presentazione a 1.732.986; 6,15%). Italia1 ha offerto la commedia cult, Mamma ho riperso l’aereo che ha raggiunto un ascolto di 1.438.354 di appassionati (5,95%).

Boom per i talk politici nel prime time

Sulle restanti rete generaliste sono andati in onda i principali talk politici. L’argomento principale di cui si è trattato nei vari programmi è stata, ovviamente, la crisi di governo e le decisioni prese in merito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A fare il grande boom di serata è stata la trasmissione di La7, diMartedì, condotta da Giovanni Floris che ha raccolto una media di pubblico pari a 2 milioni e 050 mila e 301 (8,84%), tallonando di fatto la serie tv di Canale 5. Al secondo posto, nella classifica dei programmi politici più visti della prima serata c’è #CartaBianca di Bianca Berlinguer. Il suo talk su Rai tre ha totalizzato una media di pubblico pari a 1.536.186 con uno share del 6,56% (presentazione 1.173.419; 4,16%).

L’unica rete ad aver perso consensi durante la serata cruciale della politica dedicata interamente alla crisi di governo è stata Rete4. Il programma condotto da Mario Giordano, Fuori dal coro, ha raccolto davanti al piccolo schermo 978 mila e 516 telespettatori con il 5,09% di share.

Gli ascolti dell’access prime time

Nel corso dell’access prime time si registra un calo di Striscia la notizia su Canale 5 che viene seguito da 3.632.000 con il 12,9% di share. Il Tg2 Post ha raccolto 1.999.000 di telespettatori (7%). Su La7 Lilli Gruber e il suo Otto e mezzo hanno raggiunto il risultato di 2.309.000 e l’8,2%. Infine, Stasera Italia su Rete4 ha raccolto 1.453.000 di telespettatori con il 5.4% di share nella prima parte e 1.359.000 di telespettatori con il 4.8% nella seconda.