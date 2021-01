Can Yaman e Leotta, “probabilmente amici d’affari”: l’altra faccia del gossip

Retroscena, indizi, spifferi e sussurri: la storia tra la conduttrice e l’attore potrebbe non essere come appare sui media

Questione di cuore o questione di affari? Sono stati in tantissimi a domandarsi in questi giorni se il chiacchieratissimo flirt in corso tra Diletta Leotta e Can Yaman sia ‘autentico’ oppure se sia stato architettato per secondi fini, ossia a favor di visibilità, telecamere e sponsorizzazioni.

A provare a far luce sulla vicenda ci ha pensato Alberto Dandolo, con un articolo pubblicato su Oggi. Il giornalista ha raccontato che prima di tutto ha tentato di mettersi in contatto con la conduttrice di Dazn che però, una volta raggiunta telefonicamente, si è trincerata dietro a un perentorio “No comment”.

Ma perché non rilasciare nemmeno un’esternazione, almeno di conferma o di smentita? Dopotutto sono state pubblicate paparazzate inequivocabili di recente che hanno ritratto Diletta e Yaman in atteggiamenti complici. Non solo: il turco e la catanese, sui social, non si sono nemmeno nascosti troppo. Anzi, pare proprio che si siano divertiti a giocare con il gossip postando dediche zuccherose e pensieri romantici.

Certo non si sono mai menzionati, ma è qui che casca l’asino. Perché non farlo? Forse perché vogliono privacy? Beh, ma in quel caso non ci si mette a giocare con il gossip e con Instagram. Si tace e si tira dritti. Invece in questo caso capita il contrario: sembra che le due star si divertano a stuzzicare i media.

Dandolo arriva alla conclusione che i due sono si una coppia, ma “probabilmente solo di amici e di affari”. C’è dell’altro: il giornalista ha narrato che non sarebbe remota l’ipotesi che la Leotta possa sbarcare in Turchia a breve come star della soap di cui l’attore è già indiscusso protagonista, cioè DayDreamer – Le ali del sogno.

Curioso anche il fatto che la love story, vera o presunta, sia detonata nella cronaca rosa nostrana in vista di alcuni appuntamenti televisivi importanti sia per la Leotta sia per l’attore. Lui ha girato di recente uno spot per il marchio ‘Pasta De Cecco, poi è stato ospite a Verissimo e a C’è Posta per Te, oltre a essere in onda come da mesi a questa parte con DayDreamer. Si è parlato anche di una sua possibile presenza a Sanremo 2021. Anche il nome di Diletta è riaffiorato tra le papabili co-conduttrici della kermesse. Dunque? Affari di cuore o affari e basta per il divo e la conduttrice? Il tempo offrirà tutte le risposte.