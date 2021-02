Stefano De Martino, Belen continua a pungerlo a distanza: motivo, il gossip

Non è un mistero che Stefano De Martino e Belen Rodriguez si siano lasciati non proprio in modo ‘soft’. Misteriose invece le cause che hanno portato al naufragio matrimoniale: a oggi sia l’argentina sia il danzatore campano non hanno mai rivelato pubblicamente le motivazioni profonde che li hanno spinti a dirsi addio. Quel che è certo è che tra i due attualmente c’è della ruggine. Loro non lo hanno mai dichiarato ‘ufficialmente’, ma dalle interviste recenti non c’è mai stata stata alcuna parola distensiva che abbia fatto pensare che gli ex siano rimasti in buoni rapporti. Anzi…

Anzi la Rodriguez in più occasioni pare che abbia voluto mandare messaggi salati e ‘subliminali’ a Stefano. L’ultimo nelle scorse ore quando ha postato una serie di Stories Instagram in compagnia dei familiari e dell’immancabile fidanzato Antonino Spinalbese. Nella fattispecie la modella sudamericana ha da poco scoperto delle novità in merito al suo segno zodiacale: sua madre Veronica aveva errato nel comunicare a lei e alla sorella Cecilia gli orari delle rispettive nascite e…

“Finalmente so qual è il mio vero ascendente. Io sono vergine ascendente scorpione e Cecilia è pesci ascendente acquario”, ha raccontato Belen, aggiungendo: “Mi piace il mio nuovo ascendente, finora avevo pensato di essere bilancia. Ma lo scorpione è anche vendicativo e la vendetta è un piatto che va servito freddo…”. Immediatamente alcuni suoi fan hanno pensato che l’ultima frase fosse riconducibile a Stefano. Chissà se è davvero così…

E non è finita qui: qualche giorno fa la Rodriguez ha divulgato un post ‘incendiario’, prendendo a prestito le parole di Tony Montana, il personaggio protagonista del film cult Scarface, targato da Brian De Palma. “Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le p..lle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface”, ha scritto Belen. Anche in questo caso c’è chi ha visto una velata punzecchiatura all’ex marito.

Ma perché l’argentina continuerebbe a ‘pizzicare’? Questione di ‘ruggine’, si diceva. Insomma, le cause dell’addio, come sopradetto, non sono mai state svelate; è pur vero però che la Rodriguez in vari frangenti ha lasciato intendere di aver dato tutto nel rapporto con De Martino, ma di non aver ricevuto altrettanto. Situazione che l’avrebbe portata ad avere il dente avvelenato.

Belen, il gossip continua a ‘ruggire’ sulla gravidanza

Da giorni si mormora che ‘Belu’ sia incinta e che aspetti un figlio da Antonino Spinalbese. Anzi, una figlia, secondo le ultime indiscrezioni della cronaca rosa che hanno aggiunto che sarebbe al quarto mese di gravidanza. Finora sia la modella sia il compagno non hanno confermato la notizia. A onor del vero. però, non l’hanno nemmeno smentita. I ben informati non hanno dubbi e sono più che convinti che la dolce attesa ci sia. A proposito: si sussurra che il frutto d’amore sarà chiamata Tabita…