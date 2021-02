Belen, svelato il sesso del bebè e il nome scelto: scoop di Adriana Volpe

By

Continuano a correre velocissime le voci della cronaca rosa attorno alla presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez. Perché a onor del vero, al momento, l’argentina non ha ancora confermato di essere in dolce attesa. Dall’altro lato è pur vero che né lei, né alcun suo familiare stretto ha smentito la news. Nelle scorse ore è spuntato un altro retroscena sulla showgirl e su Antonino Spinalbese (suo attuale compagno nonché presunto futuro papà). La coppia sarebbe già venuta a conoscenza del sesso del bebè e avrebbe anche già scelto il nome.

Belen e Antonino aspetterebbero una bimba e sono propensi a chiamarla Tabita. A raccontarlo è stato il giornalista specializzato in cronaca rosa Sandro Pirrotta, durante un’ospitata su Tv 8 a Ogni Mattina, programma condotto da Adriana Volpe. Nella fattispecie gli ‘spifferi’ relativi alla dolce attesa della Rodriguez sono giunti nel corso della messa in onda della rubrica “Un Santo in paradiso”, spazio che Pirrotta tiene quotidianamente nel talk.

Giovanni Ciacci, altro ospite fisso di Adriana Volpe, ha puntualizzato che la modella sudamericana non ha nemmeno confermato di essere incinta. La padrona di casa e Pirrotta si sono detti però sicuri che la gravidanza sia in corso.

❣️ Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA i gossip più interessanti, ecco cosa ci ha rivelato di Belén Rodríguez… La chimera Tabita? ???????? Continua a guardare sulla nostra pagina IG#TV8 #OgniMattina pic.twitter.com/5LcpQQgCLA — Ogni Mattina (@OgniMattinaTV8) February 1, 2021

Altro retroscena trapelato (e tutto da confermare) è quello che racconta che i primi tre mesi di dolce attesa non sarebbero stati del tutto tranquilli per l’argentina, che sarebbe stata soggetta a forti nausee. Sempre secondo i ben informati la Rodriguez al momento sarebbe al quarto mese di gestazione e oggi godrebbe, anche a livello fisico, di maggiore serenità rispetto alle precedenti settimane.

Belen e la polemica social sul bicchiere di vino

Nelle scorse ore Belen è finita al centro di una polemica sui social. Tutta colpa di una fotografia da lei pubblicata su Instagram. Nella fattispecie la showgirl ha ritratto un bicchiere di vino, corredandolo con le seguenti parole: “Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessun me lo leva”. In un amen sono piovuti commenti di ogni genere da parte dei fan, alcuni dei quali l’hanno attaccata. “Non bere, sei incinta”, una delle stilettate andate per la maggiore. La conduttrice ha fatto spallucce, lasciando correre ed evitando di aizzare ulteriormente la polemica.