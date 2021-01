Belen, gravidanza ‘blindata’: cos’ha confidato agli amici, Stefano dubbioso

Da settimane ormai si mormora che Belen Rodriguez sia incinta di Antonino Spinabese, il 25enne di undici anni più giovane di lei che le ha rubato il cuore. La notizia, seppur la modella non l’ha ancora confermata ufficialmente, sembra essere blindata, cioè fondatissima. Anche perché in questi giorni è pure emersa una miriade di indizi social che fungono da prove inequivocabili. In più va aggiunto che è vero che la Rodriguez e Antonino non hanno detto ancora nulla, ma è anche vero che non hanno smentito in alcun modo le voci. Il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, con un articolo a firma Alberto Dandolo, ha riportato in via ufficiosa ciò che avrebbe confidato Belen alle persone che più le sono vicine in questo momento.

“Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”. Questo ciò che avrebbe detto la Rodriguez, confidandosi con gli affetti più stretti circa la sua presunta gravidanza che dovrebbe avere termine in estate quando si spera che il peggio dell’emergenza sanitaria, dettata dal maledetto coronavirus, sia passata e ci sia maggior respiro per l’Italia e più in generale al mondo.

Dandolo afferma anche che “il pancino di Belén è stato celebrato come si deve durante le ultime feste natalizie” e che suo figlio Santiago, assieme all’intero ‘clan’ Rodriguez (Jeremias, Cecilia, mamma Veronica e papà Gustavo), è felice della novità in arrivo. Non solo: il piccolo avrebbe stretto anche un ottimo legame con Spinalbese. Tra l’altro il tutto è certificato sui social. Chi storcerebbe il naso sulla situazione che è venuta a dipanarsi è invece Stefano De Martino.

“Lui tace. Gli amici di sempre però garantiscono che il conduttore di Stasera tutto è possibile non l’ha presa per niente bene. Forse per i tempi stretti, appunto. Forse perché una gravidanza nuova non lascia spazio a un recupero della relazione in extremis”, si legge sempre sul magazine Oggi che aggiunge che il disappunto di Stefano sarebbe dettato “forse” dal “perché a lui la passione per Belén non è mai passata“. Corsi e ricorsi ‘storici’, verrebbe da dire, guardando al passato dell’ex coppia.

Se le cose stessero così, d’altra parte, non ci sarebbe nulla di strano. Infatti è piuttosto comune e umano che un ex marito, nel vedere una ex moglie incinta di un altro uomo a distanza di pochi mesi dal naufragio matrimoniale, non sia al settimo cielo e sia attanagliato dai dubbi circa la propria storia trascorsa. Trattasi sempre e comunque di ipotesi sul ‘De Martino-pensiero’, visto che lui se ne sta zitto zitto e metabolizza in assoluto silenzio.