Belen incinta di Antonino: la reazione di Stefano De Martino

La seconda gravidanza di Belen Rodriguez è ormai stata data per ufficiale e insieme al nuovo compagno, Antonino Spinalbese, si dicono molto felici della nuova attesa. Dal fronte ex, però, la situazione appare più complessa. Sì, perché Stefano De Martino pare non aver preso con la stessa gioia la notizia del prossimo nascituro.

Belen e Antonino stanno insieme da poco, la loro relazione ha iniziato a inondare i siti di gossip durante l’estate scorsa. Ma sin da subito a tutti è parso anomalo il comportamento attuato dalla showgirl. Nessun servizio esclusivo per presentare il fidanzato e una voglia di privacy, anche sui social , sempre più insistente. Il tutto, dati gli ultimi risvolti, è stato fatto per tutelare la nuova storia che appare a oggi particolarmente concreta e pronta al grande salto.

La Rodriguez, secondo quanto confidato agli amici, sarebbe al quarto mese di gravidanza e – come riporta il settimanale Oggi – il nascituro dovrebbe venire alla luce proprio nei mesi vicini alla nuova estate 2021. Dopo la pubblicazione della rivista, però Belen ha voluto specificare con una stories su Instagram il fatto che non avesse rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla sua dolce attesa. Insomma la modella argentina si guarda ancora bene dal dichiarare la sua gravidanza anche se ormai è sulla bocca di tutti.

Intanto, l’hair stylist, nonostante la differenza d’età (lei 36 anni, lui 25) e il breve tempo a disposizione, si è da subito integrato all’interno della grande e imponente famiglia Rodriguez. Soprattutto, Belen ha voluto costituire un rapporto solito tra il fidanzato e il figlio Santiago, nato nel 2013 dall’amore con Stefano De Martino.

Tra loro è evidente un grande affiatamento. Le vacanze insieme, tra cui l’ultima, quella natalizia passata in Trentino, hanno consolidato il rapporto tra Antonino e il piccolo. Un affetto nato in poco tempo che Stefano De Martino, secondo quanto riporta il settimanale, non vedrebbe di buon occhio. Il matrimonio con il conduttore di Rai Due è terminato poco dopo il lockdown dei primi mesi del 2020. Il loro rapporto si è incrinato definitivamente e i due hanno deciso di dare un ennesimo taglio alla loro storia.

Ma se per Belen e Antonino la relazione va a gonfie vele e non vedono l’ora di accogliere il frutto del loro amore, Stefano non sembra aver preso benissimo la notizia. Ufficialmente l’ex ballerino di Amici non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma il suo silenzio fa pensare altro. Alcuni amici garantiscono che non sia stato felice della gravidanza e al vaglio ci sono numerose ipotesi sul perché. Da un lato c’è chi dice che secondo lui la relazione tra Belen e Spinalbese sia iniziata da troppo poco tempo. Chi, invece, pensa che questa gravidanza porti la Rodriguez definitivamente fuori dalla sua vita.

L’infinita love story tra Belen e Stefano

I due, infatti, nonostante i vari tira e molla degli ultimi anni, hanno sempre ammesso di essere come calamita. Forse De Martino sperava in un ennesimo ritorno di fiamma. L’arrivo di un nuovo bambino contribuirebbe di certo a rafforzare il rapporto con l’hair stylist, portando a un allontanamento sempre maggiore da lui. Il conduttore sa bene quanto la modella argentina sia legata alla famiglia e quanto il suo desiderio di allargarla si stesse facendo sempre più insistente negli ultimi tempi.

Vedremo nei prossimi giorni se Belen e Antonino usciranno allo scoperto con la felice notizia e se Stefano deciderà di esprimere anche i suoi sentimenti in merito a una questione che sembra, nonostante tutto, molto vicino anche a lui.