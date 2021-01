Belen Rodriguez, emergono altri indizi sulla gravidanza: il retroscena

La modella argentina sarebbe in in dolce attesa: cosa è emerso di recente

Pochi giorni fa il magazine Novella 2000 ha lanciato lo scoop: Belen Rodriguez è incinta, aspetta il secondo figlio. Il padre sarà Antonino Spinalbese (l’attuale compagno della modella sudamericana). Questo in sintesi il racconto della rivista diretta da Roberto Alessi. Naturalmente l’indiscrezione è rimbalzata alla velocità della luce sul web. Quindi? L’ex fidanzata di Stefano De Martino è davvero in dolce attesa? Pare proprio di sì…

La gravidanza sarebbe in corso: oltre all’indiscrezione diffusa da Novella 2000, è giunta anche quella di 361magazine, che ha assicurato di aver ricevuto conferme sulla notizia da fonti vicine alla coppia. C’è anche un altro aspetto che spinge a credere che Belen sia incinta. Innanzitutto è ormai passato qualche giorno dal ‘sussurro rosa’ e né la Rodriguez né Spinalbese hanno smentito quanto riportato dai settimanali. Hanno avuto svariate occasioni per farlo, visto che su Instagram sono stati inondati da messaggi dei fan che in coro hanno chiesto spiegazioni. Vero o falso? Entrambi hanno dribblato le domande, preferendo il silenzio. Strano, alla luce del fatto che Belencita solitamente, quando circolano fake news sul suo conto, spesso mette tutto a tacere rapidamente.

Al silenzio ‘assenso’ di Belen e Antonino si aggiunge quello di tutti i familiari della modella. Infatti sia Cecilia, sia Jeremias, sia mamma Veronica, sempre attivi su Instagram, alle tambureggianti richieste dei seguaci circa chiarimenti sulla dolce attesa della congiunta, stanno facendo tutti assieme orecchie da mercante. C’è infine un ultimo indizio che corrobora l’idea che l’ex di Stefano De Martino attenda un bebè: da giorni non compare su Instagram mostrandosi ‘integralmente’. Che voglia nascondere il pancino? In realtà alcune foto recenti ci sono e non si nota alcuna protuberanza al ventre. Ma…

Ma c’è un ma: gli scatti recenti di Belen, dove la sua pancia è assolutamente piatta, sono foto con ogni probabilità fatte in precedenza in quanto si nota che sono tutte istantanee effettuate da professionisti. Non è un mistero che gli influencer realizzano book e servizi fotografici, archiviando gli scatti per poi proporli nel momento opportuno sui social (quindi la pancia piatta potrebbe esserci semplicemente perché le istantanee sono state fatte non da poco). Invece, nelle Stories, dove spesso vengono catturati momenti in ‘diretta’, la Rodriguez non si mostra. O meglio non mostra la pancia. Che stia crescendo? Pare proprio di sì.