Belen è davvero incinta di Antonino: arriva un’altra conferma

Sì, Belen è incinta. Dopo la notizia bomba sganciata da Novella 2000 ecco arrivare un’altra conferma. A fornirla il portale 361magazine, che assicura che la Rodriguez sarebbe davvero in attesa del tanto desiderato secondo figlio. Il sito web ha ascoltato delle persone molto vicine alla soubrette argentina che hanno confermato la dolce attesa. Ma c’è un altro indizio che lascia credere che sia tutto vero…

La notizia della seconda gravidanza ha fatto il giro del web in poche ore e rispetto al passato Belen Rodriguez non si è affrettata a smentirla. Nessuna parola o gesto sospetto: tutto tace da parte della conduttrice di Tu si que vales e del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Segno che qualcosa di vero c’è: del resto durante le recenti festività natalizie Belen ha conosciuto la famiglia di Antonino, che ha dato subito la sua benedizione a questa storia d’amore.

Una storia d’amore iniziata la scorsa estate ma diventata nel giro di poco tempo molto importante. E la differenza d’età – 25 anni lui, 36 lei – non sembra minimamente turbare la serenità di coppia. In fondo Belù ha sempre preferito uomini più piccoli. Da segnalare, poi, che sui social network la modella non condivide più foto o stories a figura intera. Prova che c’è qualcosa da nascondere…

Per Belen Rodriguez sarebbe il secondo figlio dopo Santiago, nato quasi otto anni fa dal grande amore per Stefano De Martino. I due hanno provato più volte ad avere un altro bambino ma non è mai arrivato. Ora tutto è cambiato con Antonino Spinalbese, un hair stylist semplice e genuino, del tutto estraneo al mondo dello showbiz. Per il 25enne si tratterebbe del primo figlio.

Per ora tacciono tutti, compresi gli altri componenti del clan Rodriguez. Molto probabilmente c’è la voglia di aspettare la fine del primo trimestre, che generalmente è il più complicato di una gravidanza. Anche perché Belen Rodriguez ha già alle spalle la drammatica esperienza dell’aborto spontaneo. Ai tempi della storia con Fabrizio Corona era rimasta incinta ma non è riuscita a portare a termine la gravidanza.