Belen “incinta”, sarebbe al “terzo mese”: colpo di scena sull’argentina

Beln Rodriguez è incinta, aspetta un figlio da Antonino Spinalbese: la notizia ‘bomba’ la lancia Novella 2000 che assicura che lo spiffero arriva da una fonte più che certa e che ora manca soltanto la conferma dei diretti interessati (che al momento non hanno ancora commentato quanto trapelato sulla rivista di cronaca rosa). Se davvero ci fosse in corso una gravidanza, significherebbe che la modella argentina si appresterebbe a divenire mamma-bis, a distanza di circa sette anni da quando lo diventò di Santiago, il primo figlio avuto con Stefano De Martino.

Sempre Novella 2000 riferisce che la dolce attesa della sudamericana, laddove sia reale ed effettiva, sarebbe al terzo mese. Sempre ammesso e non concesso che il bebè sia concretamente in arrivo, vorrebbe dire che con Spinalbese la showgirl ha bruciato tutte le tappe, concependo dopo più o meno un mese dall’inizio della relazione. relazione che è decollata sul finire dell’estate. Il legame tra Belen e l’hairstylist pareva essere inizialmente uno di quei flirt destinati a consumarsi in fretta e invece…

E invece giorno dopo giorno, il feeling è cresciuto e si è alimentato. Oggi la Rodriguez e Antonino sono inseparabili. Inoltre lui è già entrato nella family dell’argentina come testimoniato dalle ferie natalizie che ha passato con il ‘clan’, capeggiato da mamma Veronica e papà Gustavo, e ‘arricchito’ da Cecilia, Jeremias e appunto Belen, con relativi compagni e compagne.

Antonino si è subito fatto voler bene da tutti i Rodriguez. Sempre Novella 2000 si chiede se un tale ‘inserimento’ tanto rapido in famiglia non dipenda proprio dal fatto che il giovane sia il futuro padre dei nipotini dei Rodriguez. Chissà…

Belen va forte in amore, Stefano De Martino in tv

E se Belen va forte in amore, il suo ex Stefano De Martino va forte in tv (dal punto di vista sentimentale invece è single). Nelle scorse ore il campano ha esordito alla conduzione di Stasera tutto è possibile (sesta edizione). Una partenza con il botto, visto che il programma di Rai Due ha fatto registrare il record assoluto di ascolti per una puntata di esordio. Mai nessuno, nelle precedenti stagioni (nemmeno Amadeus), era riuscito a fare meglio.