Ascolti tv 12 gennaio 2021, boom per De Martino: Matano-d’Urso appaiati

Esordio dirompente per Stasera tutto è possibile. Flop per Canale 5 in prima serata. Il pomeriggio ha visto un testa a testa d’Urso-Matano

Stasera tutto è possibile, programma di Rai Due condotto da Stefano De Martino, parte con il botto, facendo registrare, in termini di ascolti tv, il miglior esordio di sempre da quando la trasmissione va in onda (è giunta alla sesta edizione). Una partenza con il turbo, per nulla attesa. Non che ci fosse aria di flop, ma non c’era nemmeno aria di ‘boom’.

Ascolti tv prima serata del 12 gennaio 2021

Numeri alla mano, il trionfo della serata di lunedì 12 gennaio va a Rai Uno che ha trasmesso il match di Coppa Italia Milan–Torino. La partita è stata seguita da 4.152.000 spettatori pari al 16.2% di share. Al secondo posto ecco Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, Vincenzo De Lucia, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Elettra Lamborghini, Paolo Conticini, Sergio Friscia e Valeria Graci. La trasmissione ha registrato 2.573.000 spettatori pari al 12.1% di share. Viaggio nella Grande Bellezza su Canale 5 ha invece raccolto dati tutt’altro che entusiasmanti, interessando 1.751.000 spettatori pari all’8.4% di share.

diMartedì, in onda su La7, è stato visto da 1.630.000 spettatori per il 7% di share. #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.274.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4, il talk show Fuori dal Coro ha fatto registrare 1.086.000 spettatori con il 5.6% di share. Tutti e tre i talk hanno avuto la ‘spinta’ del tema caldo del giorno, il culmine della crisi di governo in atto che vede protagonisti Matteo Renzi e Giuseppe conte.

L’uomo di acciaio, in onda su Italia1, è stato visto da 1.594.000 spettatori netti per il 6.8% di share. Su TV8 Una Festa di Natale da Sogno ha raggiunto 498.000 spettatori, l’1.9% di share. Sul canale Nove il film The Expatriate – In fuga dal nemico ha raccolto davanti al piccolo schermo 412.000 spettatori per l’1.7% di share.

Ascolti tv del pomeriggio del 12 gennaio: testa a testa Matano-d’Urso

Testa a testa per Alberto Matano e Barbara d’Urso. Pomeriggio Cinque si porta al 14.3% con 1.923.000 spettatori nella prima parte, al 15.3% con 2.407.000 spettatori nella seconda e al 12.6% con 2.191.000 spettatori nella brevissima terza parte. La Vita in Diretta ha intrattenuto 2.465.000 spettatori con il 16.5% (presentazione 1.918.000 – 15.3%).