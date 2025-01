Ascolti tv 18/01: Ora o Mai Più e C’è Posta per Te. Chi ha perso

Nel corso della prima serata di sabato 18 gennaio si è riconfermata vincitrice Maria De Filippi con la nuova puntata di C’è Posta per Te (Canale 5): la regina del sabato sera si è infatti guadagnata l’attenzione di ben 4.736.000 spettatori con uno share del 31.3%. Un dato molto simile a quello registrato la scorsa settimana, in occasione della prima puntata del celebre programma televisivo. Su Rai Uno invece, continua ad arrancare Ora o Mai Più di Marco Liorni: la trasmissione dedicata alla riscoperta delle meteore della musica ha infatti registrato addirittura un dato in leggera discesa rispetto alla puntata precedente, fermandosi a 2.420.000 utenti (17.3%).

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 2 S.W.A.T. è stato scelto da 873.000 italiani (4.8%), su Italia 1 Kung Fu Panda 2 ha intrattenuto e divertito 725.000 spettatori (4%), mentre su Rete 4 Il bambino con il pigiama a righe ha totalizzato un ascolto medio di 654.000 utenti (3.7%). Per finire, su La7 In Altre Parole ha informato 840.000 italiani (4.6%) e sul Nove Accordi & Disaccordi ha registrato il consenso di 344.000 telespettatori (2.1%).

Ascolti sabato 18 gennaio: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, c’è ben poco da segnalare: come sempre Affari Tuoi (Rai Uno), condotto da Stefano De Martino, ha registrato numeri da capogiro, arrivando a intrattenere 5.820.000 spettatori (30.9%). Niente da fare per Striscia la Notizia (Canale 5) che, seppur abbia totalizzato un ottimo dato, non è arrivata a superare il competitor (2.906.000 utenti, 15.4%).

Per concludere, riguardo la fascia del pre-serale, a portarsi a casa la medaglia d’oro è infatti stato Marco Liorni che, con la nuova puntata de L’Eredità, ha incollato al piccolo schermo 2.755.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 3.799.000 (24.5%) nella seconda. Bene anche per Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna (Canale 5): la penultima puntata del celebre game show, dal momento che da lunedì 20 gennaio tornerà Avanti un Altro! di Paolo Bonolis, ha infatti intrattenuto 2.446.000 italiani (18.7%) nella prima parte e 3.135.000 (20.9%) nella seconda.

Ascolti sabato 18 gennaio: il pomeriggio

Veniamo ora ai dati relativi agli ascolti dei programmi visti dagli italiani nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, la nuova puntata di Passaggio a Nord Ovest ha registrato una media di 966.000 spettatori (8.3%) nella prima parte e 877.000 (7.8%) nella seconda. A seguire, A Sua Immagine ha informato 874.000 utenti (8.1%) nella prima parte e 917.000 (8.7%) nella seconda. Per finire, Sabato in Diretta ha incollato alla tv 1.200.000 italiani (10.5%) nella prima parte e 1.579.000 (12.9%) nella seconda.

Per quanto riguarda Canale 5, la nuova puntata di una delle soap opera più amate, Beautiful, ha conquistato l’attenzione di 2.510.000 spettatori (18.8%), mentre a seguire, Endless Love ne ha totalizzati 2.454.000 (22.1%). Infine, la nuova puntata di Verissimo ha caratterizzato il sabato pomeriggio di 2.232.000 italiani (20.7%) nella prima parte e 2.197.000 (18.4%) nella seconda.

Ascolti sabato 18 gennaio: il mattino

Infine, i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda durante la mattinata. Per quanto riguarda la programmazione di Rai Uno, Unomattina in Famiglia è stato seguito da 1.189.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 1.202.000 (21.2%) nella seconda. Subito dopo, Buongiorno Benessere ha raccolto 1.223.000 utenti (19.5%). Per finire, Linea Bianca ha radunato 1.342.000 italiani (18%), Linea Verde Tipico ne ha totalizzati 1.883.000 (20.1%) e Linea Verde Italia ne ha informati e intrattenuti 2.549.000 (19.3%).

Per quanto riguarda Canale 5, Frozen Planet ha totalizzato 622.000 spettatori (10.8%), Dynasties ne ha interessati 498.000 (8.6%), e, per finire, la nuova puntata di Forum ha collezionato 1.255.000 utenti (14%).