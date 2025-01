Ora O Mai Più, prime scintille tra coach e fischi del pubblico

Questa sera è andata onda su Rai 1 la seconda puntata di Ora O Mai Più, show condotto da Marco Liorni. La gara sta entrando nel vivo e già si sono delineate le prime rivalità tra i coach. Non sono difatti mancati i battibecchi tra giudici. Nello specifico Riccardo Fogli ha risposto a tono ad una puntualizzazione da parte di Marco Masini, Rita Pavone a Donatella Rettore e Pago ha lanciato una frecciatina sempre nei confronti di quest’ultima. Inoltre i voti bassi da parte di alcuni giudici hanno scatenato fischi da parte del pubblico in studio.

Ora O Mai Più: prime scintille

Siamo ormai alla seconda puntata di Ora O Mai Più, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni che dà una seconda possibilità a vecchie glorie del mondo della musica. Come ogni competizione che si rispetti non possono mancare le rivalità tra concorrenti, anche se in questo caso lo scontro sembra esserci più tra i loro coach. Nello specifico c’è stata una discussione tra Riccardo Fogli e Marco Masini. Dopo l’esibizione del primo insieme ad Anonimo Italiano, Masini ha fatto una puntualizzazione che non è andata troppo giù al membro dei Pooh.

La canzone eseguita dalla coppia non ha convinto Marco, il quale ha sottolineato come Riccardo gli sembrasse affaticato e non raggiungesse la tonalità. Il giudice ha quindi deciso di penalizzare i due, attribuendogli soltanto un 6 come voto. La risposta del diretto interessato non ha tardato ad arrivare ed è stata abbastanza piccata. Fogli ha difatti replicato che lui non è mai affaticato.

Il membro dei Pooh ha poi aggiunto:

Affannato a me lo dici a tuo cugino, allo zio di tuo cugino e a quel tuo vicino di casa che hai detto che canta Piccola Katy meglio di me. Io affannato credimi, fratello mio, non lo sono mai.

Un altro botta e risposta c’è stato tra Donatella Rettore e Rita Pavone. La prima ha difatti evidenziato come non avesse sentito bene la voce di Valerio Scanu durante la loro esibizione. A quel punto Pavone l’ha invitata a mettersi un amplifon. Acredine c’è stata anche da parte di Pago nei confronti sempre di Donatella Rettore. Quest’ultima ha difatti dato un 6 al cantante lo scorso sabato, affermando come non volesse sbilanciarsi troppo essendo solo la prima puntata. Pago, nel videoclip che ha preceduto la sua esibizione, ha tuttavia fatto notare come sia stato l’unico a ricevere un voto così basso lanciando una frecciatina alla coach. Anche Matteo Amantia degli Sugarfree ha voluto rispondere al commento ricevuto da Marco Masini nella puntata precedente. Nello specifico l’artista ha affermato come probabilmente non conoscesse altri suoi pezzi oltre “Cleptomania” in quanto aveva affermato come “Oggi Sono Io” non fosse un brano nel suo stile.

Fischi del pubblico

Rispetto alla puntata precedente i voti da parte dei coach alle esibizioni sono stati più bassi. Ci sono difatti stati diversi 6 ed addirittura un 5 da parte di Donatella Rettore a Matteo Amantia ed Alex Britti. Proprio quest’ultimo ha scatenato diverse proteste da parte del pubblico in sala. Non si è trattato tuttavia dell’unico episodio, in quanto più volte ci sono stati cori contro i giudici.