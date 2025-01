Scanu, verità rottura con Maria e episodio su collega Ora O Mai Più

Valerio Scanu è uno dei protagonisti di quest’ultima edizione di Ora O Mai Più, programma iniziato lo scorso sabato su Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il cantante ha recentemente parlato proprio dello show e dei commenti che ha letto sui social in seguito alla prima puntata. Inoltre, durante un’intervista con Vanity Fair, ha fatto nuovamente accenno al suo rapporto con Maria De Filippi, ormai interrotto da anni, parlando anche dello spin off di Amici di Maria De Filippi condotto da Silvia Toffanin, This Is Me.

Valerio Scanu sul rapporto con Maria De Filippi

Sabato scorso è iniziata su Rai 1 la nuova edizione di Ora O Mai Più, il programma condotto da Marco Liorni che dà una seconda occasione a vecchie glorie della musica. Tra i concorrenti di quest’anno c’è anche Valerio Scanu, ex volto del talent show Amici di Maria De Filippi. Proprio in una recente intervista con Vanity Fair, il cantante è tornato a parlare del suo rapporto con De Filippi. Durante la conferenza stampa dello show di Liorni, Scanu aveva affermato di aver calpestato i piedi alle persone sbagliate e che questo gli aveva chiuso alcune porte. Rispondendo ad una delle domande del giornalista di Vanity Fair, Valerio ha rivelato come il riferimento fosse a Maria, evidenziando come negli ultimi anni fosse apparso solo in programmi Rai.

L’ex di Amici ha raccontato di come all’epoca le persone che lo circondavano lo avessero consigliato male e di come vorrebbe poter ricucire il suo rapporto con De filippi. Infine ha anche risposto alla domanda se gli fosse dispiaciuto non essere presente tra gli ospiti di This Is Me, spin off del talent show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. A riguardo ha affermato come gli basti semplicemente il fatto di essere rimasto nel cuore delle persone.

Valerio Scanu su Ora O Mai Più

Scanu ha anche parlato della sua recente esperienza ad Ora O Mai Più. Nello specifico ha rivelato come inizialmente non fosse convinto di partecipare per paura dell’etichetta che gli avrebbe cucito addosso ma di aver successivamente cambiato idea. Ha poi aggiunto di non sentirsi rappresentato dal promo del programma che parla di grandi artisti ormai dimenticati, sottolineando come lui non sia stato mai dimenticato. Ha anche affermato di aver scoperto che dietro un profilo che raccontava un aneddoto che provasse la sua antipatia c’era la sorella di un suo collega ad Ora O Mai Più. Proprio in merito alle accuse di presunzione ed antipatia che ha ricevuto da parte di alcuni utenti sul web, Valerio si è detto dispiaciuto durante la sua ospitata a Citofonare Rai Due.