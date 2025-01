Ora O Mai Più Scanu: “Porte chiuse”, perché. Trovato come ospite?

A partire da domani sera andrà in onda ogni sabato su Rai 1 la nuova edizione di Ora O Mai Più, programma condotto da Marco Liorni che dà una seconda possibilità a vecchie glorie della musica. Ieri si è tenuta la conferenza stampa con tutto il cast, di cui fa parte quest’anno anche l’ex volto di Amici di Maria De Filippi Valerio Scanu. Quest’ultimo ha spiegato come mai la sua carriera non è andata nel modo sperato e perché gli si siano chiuse alcune porte. Si è parlato inoltre di Gerardina Trovato che avrebbe inizialmente dovuto partecipare alla trasmissione. Sicuramente non la vedremo come concorrente ma i fan sperano nella possibilità che sia tra gli ospiti di una delle serate.

Valerio Scanu sulla sua carriera

Ieri si è tenuta la conferenza stampa di Ora O Mai Più, programma condotto quest’anno da Marco Liorni che andrà in onda ogni sabato sera su Rai 1 a partire da domani. Nel cast di quest’anno c’è anche Valerio Scanu, ex volto del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Nel corso della conferenza il cantante ha spiegato per quale motivo la sua carriera non è andata come pensava. Scanu, così come riportato da Biccy, avrebbe rivelato di aver commesso alcuni errori in passato a livello personale ed umano che gli avrebbero chiuso alcune porte.

Gerardina Trovato come possibile ospite?

Durante la conferenza si è parlato anche dell’assenza nel cast di Gerardina Trovato. La cantante avrebbe difatti dovuto prendere parte a quest’edizione di Ora O Mai Più, così come rivelato anche da Gabriele Parpiglia all’interno della sua newsletter. Il conduttore Marco Liorni ha spiegato come l’artista avesse inizialmente accettato la proposta, rifiutata poi in seguito. Di conseguenza non la vedremo tra i concorrenti di quest’anno così come si era vociferato. Le motivazioni del suo rifiuto non sono state tuttavia chiarite. Rimane la speranza che Gerardina possa partecipare ad una delle serate come ospite.

Il cast

Il cast di quest’edizione comprende ben tre ex volti del talent show Amici di Maria De Filippi. Si tratta nello specifico di Pierdavide Carone, Valerio Scanu e Loredana Errore. Rivedremo poi Pago e Carlotta, autore rispettivamente delle hit “Parlo di te” e “Frena”, le vecchie glorie Anonimo Italiano ed Antonella Bucci e gli Sugarfree, gruppo noto soprattutto per il brano “Cleptomania”.