Ora O Mai Più, Gerardina Trovato fuori dal cast: perché, parla Liorni

Qualche giorno fa Gabriele Parpiglia ha fatto sapere attraverso un articolo pubblicato sulla sua newsletter che Gerardina Trovato avrebbe potuto partecipare come concorrente alla nuova edizione di Ora O Mai Più, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni che andrà in onda in prima serata a partire da questo sabato. La cantante, tuttavia, non farà parte del cast come si pensava inizialmente. A chiarire le motivazioni circa la sua assenza è stato proprio il conduttore. Scopriamo meglio quali sono.

Gerardina Trovato fuori dal cast di Ora O Mai Più: parla Marco Liorni

Gerardina Trovato avrebbe potuto fare parte del cast della nuova edizione di Ora O Mai Più così come rivelato da Gabriele Parpiglia all’interno della sua newsletter, tuttavia non la rivedremo in tv come molti avevano sperato. A chiarire il perché della sua assenza è stato il conduttore del programma, Marco Liorni. In una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina il presentatore ha spiegato come Trovato fosse stata una tra le prime artiste ad essere contattata per partecipare allo show. Stando a quanto raccontato da Liorni e riportato da Biccy, in un primo momento la cantante aveva accettato la proposta, successivamente rifiutata. Questo improvviso cambio d’idea non è stato motivato.

Stando a quanto riportato sul web, per la partecipazione ad Ora O Mai Più sarebbero stati offerti a Gerardina Trovato 21.000 euro. Alla cantante erano stati proposti anche altri programmi, nello specifico quello di Enrico Ruggeri e Peppy Night Show.

Il cast della nuova edizione

Gerardina Trovato, quindi, non farà parte del cast della nuova edizione di Ora O Mai Più. Rivedremo invece ben tre ex volti del talent show Amici di Maria De Filippi. Si tratta nello specifico di Pierdavide Carone, Valerio Scanu e Loredana Errore. Rivedremo poi Pago e Carlotta, autore rispettivamente delle hit “Parlo di te” e “Frena”, le vecchie glorie Anonimo Italiano ed Antonella Bucci e gli Sugarfree, gruppo noto soprattutto per il brano “Cleptomania”.

Gli otto concorrenti verranno affiancato ognuno da un giudice diverso. Gli abbinamenti sono stati già effettuati ma Marco Liorni ha preferito non rivelarli ancora. I giudici di questa edizione saranno Patty Pravo, Alex Britti, Raf, Donatella Rettore, Riccardo Fogli, Gigliola Cinquetti, Rita Pavone e Marco Masini.