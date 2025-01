Ora O Mai Più, Gerardina Trovato nel cast? Perché non ci sarà

Negli ultimi mesi si è parlato tanto di Gerardina Trovato. La cantante è difatti tornata sui social network, appellandosi ai propri fan definendoli la propria forza ed invitandoli a non abbandonarla. In seguito al suo appello sono stati numerosi gli artisti che le hanno mostrato la propria solidarietà ed in tanti hanno sperato ad un suo imminente ritorno sulle scene. Stando ad alcune notizie sul web, Trovato avrebbe potuto fare parte del nuovo cast del programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni, Ora O Mai Più, che inizierà sabato prossimo. Tuttavia non la rivedremo in tv. Scopriamo meglio il motivo.

Gerardina Trovato è recentemente tornata sui social. Un suo appello ai fan è diventato virale e sono stati tantissimi gli altri artisti che le hanno mostrato solidarietà ed affetto, da Alessandra Amoroso a Tiziano Ferro. Proprio perché si è parlato tanto di lei negli ultimi mesi in molti si aspettavano di rivederla presto in televisione. Stando ad un’indiscrezione, la cantante avrebbe potuto prendere parte alla nuova edizione di Ora O Mai Più che andrà in onda a partire da questo sabato su Rai 1. Nel cast, tuttavia, il suo nome non risulta e di conseguenza non la vedremo sfidarsi con gli altri.

A parlare della possibilità sfumata di vedere Gerardina Trovato nello show Rai è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Nello specifico il giornalista ha rivelato di essere entrato in contatto con l’artista ad agosto. Alla cantante, così come riportato da Biccy, sarebbero state proposte alcune opportunità lavorative tra cui un’apparizione al Peppy Night Show, un’ospitata nel programma di Enrico Ruggeri ma soprattutto la partecipazione come concorrente ad Ora o mai più con un compenso di 21.000 euro. Il tutto, però, si sarebbe concluso con un nulla di fatto.

Di seguito un tweet di Parpiglia a riguardo:

Il tutto è spiegato meglio nel dettaglio nella newsletter a pagamento di Gabriele Parpiglia.

Il cast di Ora O Mai Più

Nel cast di quest’anno di Ora O Mai Più faranno parte tre ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi, ovvero Valerio Scanu, Pierdavide Carone e Loredana Errore. Ci saranno poi Pago e Carlotta, conosciuti soprattutto per Parlo Di Te del 2005 lui e lei per Frena del 2000. A chiudere il cast le vecchie glorie Anonimo Italiano e Antonella Bucci e Matteo Amantia, cantante degli Sugarfree, noti soprattutto per la hit Cleptomania.