Ascolti tv 16 settembre: parte bene Temptation Island, crolla Il Segreto

Partenza positiva per il Temptation Island di Alessia Marcuzzi. La prima puntata della nuova edizione – che ha sostituito la versione Vip – ha vinto la serata degli ascolti tv di mercoledì 16 settembre 2020. Circa 2.958.000 telespettatori con il 18.8% di share. Si è difeso bene Ulisse di Alberto Angela su Rai 1: 3.143.000 spettatori con il 15.90%. La versione invernale del reality show prodotto da Maria De Filippi ha registrato numeri più alti rispetto allo scorso anno, quando aveva totalizzato il 18.2%. La prima edizione di Temptation Island Vip con Simona Ventura aveva invece raggiunto più di 3 milioni di telespettatori con il 19.85%. La trasmissione della Marcuzzi è poi balzata in cima ai top trend di Twitter. Argomento di discussione sui social network anche Chi l’ha visto? che può contare sul suo pubblico di fedelissimi: 1.696.000 telespettatori e l’8.87%.

Ascolti tv mercoledì 16 settembre 2020: Il Segreto non funziona più

Per quanto riguarda gli ascolti tv del pomeriggio, va segnalato il crollo de Il Segreto. La soap opera spagnola non piace più agli italiani. Mercoledì 16 settembre è stata seguita solo da 1.438.000 con il 13.90% di share. Non a caso Mediaset sta valutando l’opzione di rilegare la serie al weekend lasciando così posto dal lunedì al venerdì alla serie turca Daydreamer con l’affascinante Can Yaman. Diversa su Rai Uno la posizione de Il Paradiso delle Signore: la versione daily con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina sta registrando un vero e proprio boom di ascolti. La puntata di ieri pomeriggio, ad esempio, ha appassionato 1.807.000 persone con il 16.48%. Una scommessa vinta per la Rai che due anni fa ha deciso di trasformare la fiction in una soap opera quotidiana.

Ascolti tv mercoledì 16 settembre 2020: testa a testa tra d’Urso e Matano

Sempre per quanto concerne gli ascolti tv del pomeriggio, continua il testa a testa tra Barbara d’Urso e il suo Pomeriggio 5 e La vita in diretta di Alberto Matano. Al contrario fatica a decollare Oggi è un altro giorno, il nuovo format delle 14 di Serena Bortone che ha preso il posto di Caterina Balivo. Ancora un flop per C’è tempo per… al mattino, tanto che lo show di Anna Falchi e Beppe Convertini verrà chiuso con una settimana di anticipo.