Anna Falchi e Beppe Convertini: il loro programma fa flop e chiude prima

Brutto colpo per Anna Falchi e Beppe Convertini. Il loro programma mattutino – C’è tempo per… – chiude una settimana prima a causa dei bassi ascolti registrati nelle ultime settimane. La trasmissione, partita su Rai 1 lo scorso giugno, era stata allungata fino a venerdì 25 settembre per via dei ritardi legati al nuovo show di Antonella Clerici. Ora, però, il pesante flop degli ultimi giorni ha spinto i dirigenti Rai a fare un passo indietro. Come riportano sia Dagospia sia Tv Blog, C’è tempo per… andrà in onda fino a venerdì 18 settembre. Convertini e la Falchi saluteranno dunque in anticipo il loro pubblico. Dopo un’estate di risultati buoni alle ore 9.55 (generalmente tra il 12 e il 14% di share), C’è tempo per…è crollato negli ascolti nelle due settimane di messa in onda a mezzogiorno raggiungendo a malapena il 9% di share. Al posto del format verranno proposte delle repliche. Secondo Dago la Rai proporrà qualche film mentre Blogo è sicuro che ci saranno le repliche di Linea Verde Radici.

Beppe Convertini torna a Linea Verde, Anna Falchi resta a casa

Dopo la fine di C’è tempo per… – che si è rivelato un esperimento riuscito a metà – si divideranno le strade di Beppe Convertini e Anna Falchi, amici di vecchia data. Il conduttore pugliese tornerà al timone di Line Verde accanto a Ingrid Muccitelli. Insieme dallo scorso anno, la coppia è stata riconfermata dopo il grande successo ottenuto nella stagione televisiva 2019/2020. La prima puntata è fissata a domenica 20 settembre, come sempre alle 12.20, e sarà dedicata alle bellezze della Riviera del Conero, uno dei tanti tesori delle Marche. Nessun impegno professionale, almeno per il momento, per Anna Falchi, tornata a condurre quest’estate dopo un lungo periodo da opinionista tv.

Quando inizia il nuovo programma di Antonella Clerici

Inizierà lunedì 28 maggio il nuovo programma di Antonella Clerici. Si intitolerà È sempre mezzogiorno, andrà in onda in diretta da Milano, e affronterà vari temi. Antonellina ha anticipato che il suo nuovo show sarà pieno di allegria, entusiasmo e giovialità, com’è nello suo stile. Ci saranno diversi ospiti, perlopiù amici, con i quali la padrona di casa cucinerà o più semplicemente dialogherà. In più la Clerici riporterà in auge i giochi telefonici e affronterà pure diversi temi di attualità. Grande spazio sarà infine dato alla natura.