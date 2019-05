Ascolti Tv 16 maggio 2019: Montalbano vince, All Together Now parte bene

Montalbano contro All Together Now: gli ascolti di giovedì 16 maggio 2019

Il commissario Montalbano trionfa sempre. Anche ieri 16 maggio 2019, ha vinto la gara degli ascolti. Il capitolo “L’età del dubbio” ha registrato un altro successo per la Rai, che può portare a casa l’ennesima vittoria: la replica ha raggiunto la bellezza di 4.974.000 telespettatori e il 22% di share. Molto bene la prima puntata di All Together Now, condotto da una travolgente Michelle Hunziker, capace di rendere ancora più frizzante una programma musicale che promette bene, ma che non fa promesse ai concorrenti che decidono di mettersi alla prova davanti al “muro”. Non c’è in palio infatti nessun contratto discografico.

Ascolti Tv 16 maggio: bene la prima puntata di All Together Now

Tra gli ascolti Tv di giovedì 16 maggio, quelli di All Together Now hanno sorpreso in positivo: la trasmissione guidata da Michelle Hunziker e J-Ax ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.190.000 spettatori, lo share è arrivato al 17.8%. Un programma che potrebbe funzionare e di cui vi abbiamo spiegato chiaramente il regolamento. Nell’Acess Prime Time, I Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato il 18.9% di share (4.545.000 telespettatori) mentre Striscia la Notizia il 19.7 (4.774.000 telespettatori).

Altri ascolti Tv di giovedì 16 maggio

Ottimi risultati per L’Eredità, che ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.947.000 spettatori (22.7% di share); Caduta Libera porta invece a casa il 18% di share, raggiungendo 3.728.000 spettatori. Gli ascolti Tv del 16 aprile hanno confermato ancora una volta il successo di Montalbano che, con le nuove puntate, potrebbe segnare altri risultati sbalorditivi! All Together Now potrebbe dare delle belle soddisfazioni, anche perché ha fatto molto chiacchierare già con la prima puntata. Ieri, per esempio, J-Ax ha bloccato una cantante che aveva incontrato in passato…