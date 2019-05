All Together Now prima puntata: J-Ax non si alza per Vanessa Catarinelli

Vanessa Catarinelli non ha lasciato il segno alla prima puntata di All Together Now. La giovane che lavora nell’azienda di famiglia specializzata in materassi si è mostrata in maniera decisa e spigliata ma la sua cover di I wanna dance with somebody ha generato più di qualche perplessità tra i giurati. Tanto che l’interprete ha totalizzato solo 31 punti. Più di 60 giurati hanno deciso di non alzarsi dal muro del programma e dunque votare Vanessa. Tra quelli che non si sono alzati pure il capo giuria J-Ax, braccio destro della conduttrice Michelle Hunziker. Il rapper si è complimentato con la concorrente ma ha sottolineato che la sua performance non lo ha convinto.

Le parole di J-Ax per Vanessa Catarinelli a All Together Now

“Sei stata brava ma Whitney Houston è una leggenda della musica. È come sfidare Michael Jordan a basket: hai giocato bene ma non hai schiacciato”, ha spiegato J-Ax nel corso della prima puntata di All Together Now. Non è la prima volta che Vanessa Catarinelli viene bocciata in televisione. È già successo nel 2016, quando la ragazza non è riuscita a superare le Blind Auditions di The Voice of Italy. Tre anni fa la Catarinelli non ha fatto girare nessuno dei coach dello show, ovvero Raffaella Carrà, Dolcenera, Max Pezzali, Emis Killa. I quattro artisti l’hanno scartata al primo provino poiché considerata “troppo scolastica”.

Vanessa Catarinelli non è l’unico volto noto del programma

Vanessa Catarinelli non è l’unica concorrente di All Together Now che ha già partecipato ad altri format televisivi. La prima puntata ha visto tra i protagonisti anche Veronica Liberati, già nel cast di due edizioni di Ti lascio una canzone.