Ascolti tv 16/09: Grande Fratello vs Brennero. Chi ha trionfato, i dati

A trionfare, in termini di ascolti, nel corso della prima serata di ieri, lunedì 16 settembre, è stata la prima puntata di Brennero (Rai 1), la serie tv mix tra giallo e thriller psicologico con protagonisti Elena Radonchic e Matteo Martari che racconta la storia vera del mostro di Bolzano, serial killer che per diverso tempo ha letteralmente terrorizzato gli abitanti della città. Una trama che a quanto pare ha catturato l’attenzione degli italiani, registrando un ascolto pari a 2.814.000 spettatori (17.22% di share).

Su Canale 5 invece è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello che si è difeso molto bene e ha totalizzato 2.510.000 utenti (21.28%). Dati ottimi ma in calo rispetto allo scorso anno: nel 2023 infatti, in occasione del suo debutto, Alfonso Signorini era riuscito a guadagnarsi l’attenzione di 2.994.000 spettatori (23.01%). Numeri che, anche in quell’occasione, lo avevano relegato al secondo posto del podio, dal momento che era stato surclassato dalla messa in onda di una puntata della fiction Rai Il Giovane Montalbano 2 (3.154.000 utenti, 18.36% di share).

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 2 vi è stato il debutto de Lo Spaesato, condotto da Teo Mammucari, che ha intrattenuto 939.000 spettatori (5.33%), mentre su Italia 1 il film di azione The Protegè ha totalizzato 1.221.000 utenti (7.32%). Per concludere, su Rai3 è andato in onda Insider di Roberto Saviano. La nuova puntata del programma di approfondimenti intitolata “Faccia a Faccia con il Crimine” si è portata a casa il consenso di 653.000 spettatori (3.71%), mentre su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 848.000 utenti (6.44%).

Ascolti lunedì 16 settembre: preserale e access prime time

Analizzando invece i dati relativi alla fascia dell’access prime time, su Rai 1, Cinque Minuti di Bruno Vespa si è portato a casa il consenso di 3.935.000 spettatori (20.48%), mentre a seguire Affari Tuoi ha letteralmente fatto il botto registrando numeri ancora in salita rispetto alla puntata precedente: 5.008.000 utenti e il 24.7% di share. Su Canale5 invece Paperissima Sprint si è fermata a 2.960.000 telespettatori (14.6%).

Un dato in leggera risalita rispetto alla serata di domenica 15 settembre ma che in ogni caso non basta per assegnare la vittoria a Mediaset. Chissà se le cose cambieranno con il ritorno di Striscia la Notizia, fissato per lunedì 23 settembre con la conduzione di Michelle Hunziker e Nino Frassica.

Per quanto riguarda la fascia del pre-serale, si è registrata nuovamente la vittoria di Reazione a Catena: il celebre game show condotto da Pino Insegno su Rai 1 ha infatti catturato l’attenzione di 2.188.000 spettatori (16.94%) nella prima parte e 3.184.000 (21.06%) nella seconda. Su Canale 5 è invece andata in onda una nuova puntata di Gira La Ruota con Gerry Scotti, che ha intrattenuto 2.043.000 utenti (19.17%) nella prima parte e 3.080.000 (21.74%) nella seconda.

Ancora una volta la medaglia d’oro va a Pino Insegno, anche se è doveroso riconoscere che si è quasi trattato di un testa a testa tra i due programmi.

Ascolti lunedì 16 settembre: il pomeriggio

Per concludere, ecco l’analisi dei dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai 1 La Volta Buona Special ha registrato 1.423.000 spettatori (13.47%), mentre, a seguire, Il Paradiso delle Signore ne ha totalizzati 1.357.000 (15.61%).

Primo stop invece per Alberto Matano e La Vita in Diretta: la nuova puntata del programma di approfondimento non è infatti andata in onda per lasciare spazio a Tutti a scuola, l’evento di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha totalizzato un ascolto di 1.325.000 utenti (15.18%).

Per quanto riguarda Mediaset invece, su Canale 5 sono andate in onda le nuove puntata delle soap opera più amate dal pubblico: Beautiful ha raggiunto 2.085.000 spettatori (19.82%), Endless Love ne ha totalizzati 2.038.000 (17.93%) e My Home My Destiny 2 ha registrato un ascolto medio di 1.577.000 utenti (16.19%). Per concludere, La Promessa ha segnato 1.469.000 spettatori (18.11%).

A seguire il consueto appuntamento con Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque ha interessato e intrattenuto 1.432.000 spettatori (18.53%) nella prima parte e 1.598.000 (18.98%) nella seconda. Per finire, su Rai2 Ore 14 ha radunato 777.000 telespettatori (7.32%) e Bella Ma’ ne ha registrati 593.000 (7.24%).