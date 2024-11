Ascolti Tv 15/11: The Voice Kids vs Il Patriarca 2, c’è una batosta

Parte molto bene la terza edizione di The Voice Kids su Rai 1 con 3.451.000 e uno share del 21,50%. Il pubblico è ormai affezionato ai vari format di The Voice proposti da Antonella Clerici, conquistando risultati ben più importanti della sua ‘copia’ targata Mediaset, ovvero Io Canto. Disastro su Canale 5 per la prima puntata della seconda stagione de Il Patriarca, che è stato seguito da 2.250.000 telespettatori (13,35%).

Da segnalare Quarto Grado (Rete Quattro) che ha registrato 1.163.000 utenti con uno share dell’8,13%. Molto bene anche Fratelli di Crozza sul Nove che ha ottenuto ben 1.184.000 telespettatori con uno share del 6,37%. Su Rai 2 NCIS ha raggiunto 641.000 telespettatori (3,58%), mentre su La7 Propaganda Live è tato seguito da 903.000 telespettatori con uno share del 6,53%.

Su Rai 3 FarWest ha coinvolto 565.000 telespettatori (3,39%); Pechino Express (Tv8) con 100.000 utenti (1,92%); infine, su Italia 1 Una notte al museo è stato visto da 749.000 spettatori (4,61%).

Ascolti Tv venerdì 15 novembre 2024: preserale e access prime time

Stefano De Martino fisso al primo posto. Affari Tuoi (Rai Uno) continua a rompere record con 5.357.000 utenti e il 26,15% di share. Molto bene anche Cinque minuti (Rai Uno) con 4.223.000 telespettatori e il 21,57%. Male Striscia la Notizia (Canale Cinque) che ha coinvolto 2.854.000 telespettatori e il 13,93% di share. Bene Rai 3 con Il cavallo e la torre che ha ottenuto 1.124.000 spettatori (5,67%) e Un posto al sole che ha intrattenuto 1.417.000 utenti (6,85%).

Cresce Otto e mezzo su La 7 che ha raccolto 1.782.000 telespettatori (8,71%). Su Tv8 100% Italia ha ottenuto 407.000 telespettatori (2%), mentre sul Nove sale leggermente Chissà chi è con 467.000 telespettatori (2,35%) nella prima parte e 653.000 (3,16%) nella seconda.

Molto bene L’Eredità (Rai 1) che ha intrattenuto 2.896.000 (20,50%) nella prima parte e 4.070.000 utenti (24,02%) nella seconda. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha ottenuto 2.222.000 telespettatori (16,69%) nella prima parte e nel game un netto di 3.568.000 utenti (22,33%).

Ascolti Tv venerdì 15 novembre 2024: il pomeriggio

Tiepido La volta buona (Rai 1) che ha ottenuto 1.466.000 spettatori (12,96%) nella prima parte e nel programma 1.297.000 utenti (13,39%). A seguire molto bene Il Paradiso delle Signore che ha registrato 1.598.000 spettatori (18,13%) e La vita in diretta con 1.740.000 (18,44%) nella prima parte e 2.251.000 nella seconda (20,23%). Su Rai 2 BellaMa’ ha coinvolto 664.000 utenti con il 7,48% di share.

Su Canale 5, Beautiful ha intrattenuto 2.236.000 telespettatori (18,70%), Segreti di Famiglia ha appassionato 1.838.000 utenti con il 16,27% di share e My Home My Destiny ha coinvolto 1.335.000 utenti con il 14,98% di share. Stabili Uomini e Donne con 2.164.000 spettatori (22,09%) e Amici con 1.467.000 utenti (16,71%). Nel tardo pomeriggio, Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.338.000 spettatori (13,90%) nella prima parte e 1.359.000 utenti (12,50%) nella seconda.

Ascolti Tv venerdì 15 novembre 2024: mattino e mezzogiorno

Su Rai 1 UnoMattina ha registrato 881.000 utenti (18,43%), mentre Storie Italiane (Rai 1) ha conquistato 691.000 spettatori (16,51%) nella prima parte e nella seconda 743.000 utenti (15,06%). Molto bene È sempre Mezzogiorno (Rai 1) con 1.555.000 telespettatori e il 16,59% di share. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.023.000 telespettatori (21,39%) nella prima parte e 890.000 (21,50%) nella seconda. Bene Forum (Canale 5) con 1.346.000 telespettatori e il 19,57% di share.