Affari Tuoi, De Martino show: il saluto affettuoso alla Clerici

Dopo tantissime puntate, ad Affari Tuoi è finalmente arrivato il turno di Naomi, la pacchista della Campania. La giovane impiegata ha deciso d’iniziare insieme alla sorella, che ha definito il suo “grande gluteo”, ovvero ‘portafortuna’. La partita di Naomi è iniziata molto bene, eliminando diversi pacchi blu e pochi rossi, con un valore non eccessivamente alto. Merito anche dei metodi ‘scaramantici’ di Stefano De Martino, che si è persino messo a fare degli affondi nel bel mezzo dello studio, tra le risate del pubblico.

A quel punto, il Dottore ha deciso di offrire alle due sorelle ben 44mila euro, una cifra importante, che hanno però deciso di rifiutare per continuare a giocare. A seguito di questo “no”, sono arrivate due batoste pesanti per Naomi: sono infatti andati via i pacchi da 50mila e 100mila euro. Nonostante ciò, Naomi ha rifiutato un’altra proposta del Dottore, ovvero quella di cambiare pacco. Una telefonata arrivata dopo un altro momento “canterino” di De Martino, che ha di nuovo intonato il brano “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci, salutando il cantante campano.

Da lì, è arrivata un’altra grande perdita nella partita, ovvero dei 200mila euro. Dato che il pacco si trovava in quella che è ormai considerata la parte “sfortunata” del tavolo, Stefano ha preso un pennarello suggerendo ironicamente di tagliare ufficialmente quella parte del tavolo dei pacchisti. “Questo è sempre il difendiamo il podio”, ha commentato Naomi. “No, bella, io non l’ho più detto. Io l’ho detto che quel tavolo è pericoloso e ci sei voluta andare tu”, ha risposto scherzando il conduttore.

Come se non bastasse, la pacchista pugliese ha perso anche i 300mila euro, dicendo ufficialmente addio al podio del tabellone. Successivamente, Naomi non ha accettato di nuovo il cambio, dichiarando di credere molto nel numero del suo pacco, il 9. Questa decisione le ha portato due tiri completamente differenti: prima, ha perso il premio più alto che aveva, ovvero quello da 75mila euro; subito dopo, però, ha pescato i 5 euro, dando via il biglietto della Lotteria.

Alla fine, Naomi è rimasta con 10 euro da un lato e 20mila dall’altro. ‘Sadico’ come al solito, il Dottore le ha offerto all’ultimo minuto di cambiare pacco. Per la prima volta in tutta la puntata, la pacchista ha deciso di accettare, prendendo il pacco numero 3: una scelta sbagliata, dato che ha finito per pescare i 10 euro, lasciando andare i 20mila. A questo punto, Stefano De Martino ha dato la linea alla prima puntata della nuova edizione di “The Voice Kids“, lasciandosi andare a delle affettuose parole per Antonella Clerici e non al semplice lancio pubblicitario, com’è invece solito fare. “Ciao Antonellina!”, ha detto, dimostrando di aver stretto un bel rapporto con il volto Rai.