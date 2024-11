Affari Tuoi, pacchista loda De Martino: “Sei bello dentro e fuori”

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì, 13 novembre, la protagonista è stata Rossella, pacchista campana. La giovane contabile ha giocato accompagnata dal fidanzato Antonio, al quale è legata da due anni. Rossella ha iniziato bene la partita, aprendo diversi pacchi blu, ma la fortuna le ha presto voltato le spalle: ha infatti perso i pacchi da 100mila e 300mila euro. Nonostante queste batoste, ha rifiutato sia l’offerta da 42mila euro del Dottore, sia la proposta di cambiare pacco, non seguendo il consiglio del Lupo, chiamato in causa da Stefano De Martino. In questa puntata, era assente Thanat, sostituito da un altro ragazzo, che il conduttore ha ironicamente fatto finta fosse il noto volto del pubblico.

“Thanat sta subendo delle trasformazioni, da bruco sta diventando farfalla”, ha commentato scherzosamente Stefano, suscitando un’ondata di curiosità sui social. Difatti, in molti si sono chiesti che fine avesse fatto Thanat, invocando a gran voce un suo rapido ritorno in trasmissione. Nel frattempo, Rossella, ignorando l’avviso del Lupo, ha continuato la sua partita perdendo anche i pacchi da 50mila e 75mila euro. Tuttavia, è riuscita a mantenere ben saldo sul tabellone i 200mila euro.

Dopo aver rifiutato ancora una volta il cambio, la partita di Rossella ha preso una svolta imprevista, lasciandola con un solo pacco blu da 50 euro. Tuttavia, i sogni della pacchista si sono infranti definitivamente quando, tra gli ultimi tiri, ha aperto proprio il pacco da 200mila euro. Fortunatamente, ha poi eliminato i 50 euro, restando in gara con due pacchi rossi, anche se di valore modesto: 5mila e 15mila euro. Rossella ha scelto di non andare alla Regione Fortunata, bensì di giocare fino alla fine, assicurandosi di portare a casa almeno una somma garantita.

‘Sadico’ fino all’ultimo, il Dottore le ha proposto un ulteriore cambio, ma la pacchista campana ha deciso di fidarsi del proprio pacco, cogliendo l’occasione per ringraziare la redazione e la produzione per l’esperienza vissuta ad Affari Tuoi. “Grazie a te, Stefano. Le mie amiche mi chiedono sempre ‘com’è Stefano?’. Io rispondo ‘è bello, ma è bello anche dentro’. Sei veramente una bella persona’”, ha confidato Rossella. Alla fine, la giovane contabile ha scoperto di avere solo 5mila euro nel suo pacco, perdendo così la possibilità di portare a casa il premio da 15mila euro.