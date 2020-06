Ascolti Tv 14 giugno, Conti contro Barbara d’Urso: chi ha vinto

Live – Non è la d’Urso: che risultato ha raggiunto lo show nella giornata di ieri 14 giugno 2020 contro il debutto di Carlo Conti con Top Dieci? Gli ascolti Tv della domenica sera

Come sempre, ogni mattina, l’interesse generale, sul piano televisivo, è rivolto agli ascolti della giornata precedente. Quali sono stati i risultati riguardo lo share? E chi ha vinto nel prime time? Barbara d’Urso registra un lieve aumento degli ascolti con Live – Non è la d’Urso rispetto alla precedente puntata ma ne esce ancora una volta sconfitta dalla proposta della Rai. Il nuovo programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, “Top Dieci“, complice anche il debutto e quindi la curiosità del pubblico, ha vinto la gara d’ascolti della domenica sera del 14 giugno 2020. Una trasmissione all’insegna dell’attualità ma anche di rievocazione di ricordi: la prima puntata è andata in onda domenica 14 giugno, mentre i prossimi 3 appuntamenti saranno trasmessi di venerdì.

Share e dati Live – Non è la d’Urso e Top Dieci: Carlo Conti batte la D’Urso, Storie Maledette si piazza al terzo posto

Come abbiamo già detto in precedenza, Conti conquista il primo posto nella gara degli ascolti di domenica 14 giugno 2020 ottenendo il 19.2% di share con 3.969.000 di telespettatori. La d’Urso fa meglio della scorsa domenica ma non va oltre il 12.1% e 1.971.000 d’italiani collegati (nel corso della trasmissione abbiamo assistito alla replica di Asia argento nei confronti di Morgan e il messaggio di Fabrizio Corona post sentenza). Terzo posto per Storie Maledette che ottiene 6.6% e 1.408.000 di telespettatori. Mara Venier continua ad essere la regina della domenica pomeriggio con Domenica In ed ottiene il 19.9% con 2.975.000 spettatori nella prima parte e il 22.1% con 2.763.000 spettatori nella seconda. Da noi… a ruota libera ottiene invece il 15.8% di share con 1.886.000 spettatori.

Top Dieci si sposta al venerdì

Il nuovo show di Carlo Conti ha fatto il suo debutto in via eccezionale domenica 14 giugno in prima serata su Rai 1. Squadre di Vip si sono sfidati sulle classifiche del passato in merito agli ultimi 60 anni di vita in Italia. Per quanto riguarda le puntate rimaste, la trasmissione si sposta e verrà trasmessa il venerdì sera.