Fabrizio Corona ultime news: il nuovo video messaggio a Live-Non è la d’Urso

Fabrizio Corona è tornato in televisione. L’ex re dei paparazzi ha inviato un nuovo video messaggio a Live-Non è la d’Urso. La padrona di casa Barbara d’Urso lo ha poi mostrato nella puntata in onda su Canale 5 domenica 14 giugno 2020. L’ex marito di Nina Moric ha commentato l’ultima sentenza della Cassazione, quella che venerdì 12 giugno ha annullato il provvedimento con revoca retroattiva per cui Corona avrebbe dovuto scontare in carcere di nuovo i 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico. Il 46enne ha detto nel suo breve videoclip che si sente sollevato per la situazione ma che la storia non è del tutto finita e che si continuerà a parlare di questa faccenda nei prossimi mesi. Allo stesso tempo ha assicurato di essere cambiato molto da quando ha intrapreso un percorso di riabilitazione per superare alcuni disturbi che per anni hanno condizionato la sua vita.

Cosa ha detto Fabrizio Corona a Live-Non è la d’Urso

“Sono sollevato, perché mi sono tolto un peso dallo stomaco. Credo di aver pagato, nessuno di voi potrà capire cosa ho dentro. Credo di essere cambiato, spero di riacquistare presto la mia la libertà perché non vedo l’ora di portare mio figlio al mare. Ringrazio tutti quelli che mi sono vicini, la storia non è finita e presto sentirete parlare ancora di me”, ha dichiarato Fabrizio Corona nel video messaggio mostrato a Live-Non è la d’Urso. Al momento l’ex agente fotografico si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Milano. Lo scorso dicembre Fabrizio Corona era uscito dal carcere per la terza volta nel giro di due anni ed era passato in detenzione domiciliare in una comunità terapeutica. In una recente puntata di Live-Non è la d’Urso la madre Gabriella ha assicurato che il figlio è cambiato molto grazie a questo nuovo ciclo di cure. In questo periodo Corona può contare molto sulla presenza della madre, dell’unico erede Carlos – avuto 17 anni dall’ex moglie Nina Moric – e di alcuni amici.

Pace fatta tra Barbara d’Urso e Fabrizio Corona

Nelle ultime puntate di Live-Non è la d’Urso Barbara ci ha tenuto a precisare che la vecchia disputa con Fabrizio Corona, che per anni li ha tenuti lontani, è ormai archiviata. Non solo: la conduttrice Mediaset ci ha tenuto a puntualizzare che Corona è un ottimo padre e che vive per il figlio Carlos Maria, che in questi mesi è sempre stato vicino all’adorato padre.