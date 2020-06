Fabrizio Corona non torna in carcere, foto e sfogo dell’ex re dei paparazzi

Corona non torna in carcere: esultanza su Instagram e felicità per la decisione della Corte di Cassazione

Sono state ore difficili per Fabrizio Corona, visto che – come avrete saputo senz’altro – l’ex re dei paparazzi rischiava di finire in carcere ancora una volta, e in questo caso per ben nove mesi. Corona ha quindi potuto tirare un sospiro di sollievo, dato che il ritorno in carcere sarebbe stato devastante per le sue condizioni di salute. La notizia è di pochissimo tempo fa e ha visto Corona esultare su Instagram con un messaggio che mette in evidenza tutta la sua felicità per la decisione presa dalla Corte di Cassazione sul suo conto. Ma veniamo al dunque.

Fabrizio Corona carcere: perché l’ex re dei paparazzi rischiava 9 mesi

Corona rischiava di finire in carcere a causa della revoca dell’affidamento in modo retroattivo, cioè per un calcolo che avrebbe portato alla ridefinizione della pena: è stato un fulmine a ciel sereno per l’ex re dei paparazzi, di recente attivo sui social network anche per i fatti accaduti in America dopo George Floyd e per molto altro ancora, che però potrà dormire sonni tranquilli. La decisione della Corte di Cassazione è infatti chiara, visto che l’ordinanza impugnata contro Corona è stata annullata. Fabrizio potrà così tornare alla vita di tutti i giorni senza il pensiero di rifinire in un posto che – come sappiamo tutti – ha messo duramente alla prova le sue condizioni fisiche e psichiche.

L’esultanza di Fabrizio Corona su Instagram e la soddisfazione dei fan

L’ex re dei paparazzi ha citato Che Guevara con Hasta la victoria siempre e ha pubblicato un post di esultanza a commento di una foto che lo immortala soddisfatto per la decisione della Cassazione: potete ben vederlo nello scatto che abbiamo condiviso qui di seguito. A commentare la notizia è stato anche l’avvocato di Fabrizio, Ivano Chiesa, che si è detto felice: “Vittoria, sono contento. Giustizia per Fabrizio”. Corona è stato anni e anni in prigione mentre ora è agli arresti domiciliari e nonostante le restrizioni può tornare a vivere senza l’incubo di ritornarci. A parlare del possibile ritorno in carcere è stato proprio lui recentemente su Canale 5 a Live – Non è la d’Urso. Vi lasciamo alla foto che ovviamente è stata commentata dai suoi fan con il medesimo spirito di esultanza e soddisfazione: