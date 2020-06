Asia Argento replica a Morgan: “È matto, basta dargli spazio”

Asia Argento a Live-Non è la d’Urso risponde alle ultime accuse di Morgan

Asia Argento è tornata a Live-Non è la d’Urso per difendersi dalle recenti accuse dell’ex compagno Morgan. L’ex leader dei Bluvertigo ha infatti puntato il dito contro la figlia di Dario Argento nella sua autobiografia che ha pubblicato di recente. A detta di Morgan Asia lo picchiava di notte, mentre dormiva, e sarebbe stata lei ad introdurlo al mondo della droga. Affermazioni forti, decisamente pesanti, che l’attrice e regista ha prontamente rigettato nel salotto di Barbara d’Urso, dove è tornata nella puntata in onda su Canale 5 domenica 14 giugno 2020 e dove ha fatto notare che da anni Morgan si fa pubblicità utilizzando il suo nome.

Asia Argento nega tutte le accuse dell’ex compagno Morgan

A Live-Non è la d’Urso Asia Argento ha negato di aver picchiato Morgan ai tempi della loro relazione. Relazione durata dal 2000 al 2006 e dalla quale è nata Anna Lou, oggi splendida maggiorenne. “È matto”, ha ribadito più volte l’ex concorrente di Pechino Express nel programma di Barbara d’Urso. “Alimentiamo la sua pazzia dandogli spazio”, ha aggiunto la 44enne. Che ha poi fatto notare come Marco Castoldi sia sempre pronto a incolpare qualcun altro, come accaduto pure al recente Festival di Sanremo dove è stato al centro di una polemica per via di una diatriba con l’ex amico Bugo. “Ha dei gravi problemi, deve disintossicarsi, e ha sempre una specie di delirio narcisistico. Dovrebbe farsi curare, ma lontano delle telecamere“, ha precisato Asia.

Asia Argento e Morgan non hanno più un buon rapporto

Asia Argento e Marco Castoldi non si sono lasciati nel migliore dei modi e a distanza di tempo non sono ancora riusciti a riappacificarsi. Al centro della loro diatriba l’educazione e il mantenimento della figlia Anna Lou: argomento spinoso sul quale i due artisti non hanno mai trovato un vero e proprio punto d’incontro. Morgan ha da tempo qualche difficoltà pure con Jessica Mazzoli, l’ex concorrente di X Factor dalla quale ha avuto la secondogenita Lara, che oggi ha 7 anni. Dopo il Festival di Sanremo Morgan è diventato papà per la terza volta: a marzo è nata la piccola Maria Eco.